guntherhouse777 написав:Дня четыре назад тоже столкнулся. Два исходящих р2р с доходной по 10к. Первый прошел, второй нет. Ага, думаю, лимит то надо поднять. КЦ говорит: мы теперь лимиты вам не скажем для вашей безопасности, делайте операции, если не получается, звоните нам, говорите, что хотите и все будет ОК.
то есть, ограничение и на исходящие? Супер Офф. пред. скромно умолчал, мол, спросят - отвечу, спрашивали только за входящие ведь
На исходящие p2p так уже месяца 2 точно. Причём не только на p2p, а и на обычные операции. Например 2 раза подряд не получается стащить на другие банки одним и тем же сервисом. (пример: нужно переслать 25к в другой банк сторонним сервисом - первый платёж до 15к идет, а второй нет. Только поддержка снимает порчу) Точно так же и по торговым операциям. Про суммы точно не скажу, но попробуйте в одном терминале сделать несколько операций подряд - тоже приблизительно на 3-й будет отлуп.
Справедливости ради, поддержка легко снимает порчу на день, и потом всё ходит нормально.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
guntherhouse777 написав:Дня четыре назад тоже столкнулся. Два исходящих р2р с доходной по 10к. Первый прошел, второй нет. Ага, думаю, лимит то надо поднять. КЦ говорит: мы теперь лимиты вам не скажем для вашей безопасности, делайте операции, если не получается, звоните нам, говорите, что хотите и все будет ОК.
то есть, ограничение и на исходящие? Супер Офф. пред. скромно умолчал, мол, спросят - отвечу, спрашивали только за входящие ведь
На исходящие p2p так уже месяца 2 точно. Причём не только на p2p, а и на обычные операции. Например 2 раза подряд не получается стащить на другие банки одним и тем же сервисом. (пример: нужно переслать 25к в другой банк сторонним сервисом - первый платёж до 15к идет, а второй нет. Только поддержка снимает порчу) Точно так же и по торговым операциям. Про суммы точно не скажу, но попробуйте в одном терминале сделать несколько операций подряд - тоже приблизительно на 3-й будет отлуп.
Справедливости ради, поддержка легко снимает порчу на день, и потом всё ходит нормально.
можно и на месяц снять по телефону. Если хотите навсегда то только топать в отделение писать заяву
ребята, получится ли в айконе с доходной покупать валюту на виртуалку или счёт, а потом обратно продавать и пополнять доходную, типа домашний безналичный спекуль или низя, не выгодно, или есть какие то нюансы? можно в личку плиз...
чик написав:ребята, получится ли в айконе с доходной покупать валюту на виртуалку или счёт, а потом обратно продавать и пополнять доходную, типа домашний безналичный спекуль или низя, не выгодно, или есть какие то нюансы? можно в личку плиз...
конечно прямо в icON25 открываете дистанционно текущий счет в нужной валюте и вперед, очень удобно, даже в отделений для этого идти не надо сейчас еще и виртуалку можно также открыть, пробуйте
Фаерфокс не захотел открывать Икону: icon25-bank.com использует недействительный сертификат безопасности. Сертификаты, выпущенные GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte и VeriSign, более не считаются безопасными, так как эти центры сертификации в прошлом не соблюдали правила обеспечения безопасности. Код ошибки: MOZILLA_PKIX_ERROR_ADDITIONAL_POLICY_CONSTRAINT_FAILED