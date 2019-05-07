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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 тра, 2019 08:24
Re: Конкорд
два відмінних від віртуалки плюси ІнДжой валютної долл. - відсутність % за конвертацію при оплаті за кордоном у валюті країни перебування + 3% на залишок для долара.
Додано: Сер 08 тра, 2019 11:07
Re: Конкорд
обновите Лису, там 2..3дн подряд выходят обновления. Глюкануло Лису недавно неподеЦки
Последняя версия 66.0.5
... делайте хоть что-нибудь!
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