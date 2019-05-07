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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 тра, 2019 08:24
Re: Конкорд
два відмінних від віртуалки плюси ІнДжой валютної долл. - відсутність % за конвертацію при оплаті за кордоном у валюті країни перебування + 3% на залишок для долара.
Додано: Сер 08 тра, 2019 11:07
Re: Конкорд
обновите Лису, там 2..3дн подряд выходят обновления. Глюкануло Лису недавно неподеЦки
Последняя версия 66.0.5
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 08 тра, 2019 12:26
Re: Конкорд
дуже сильно глюкануло!
перестали працювати усі розширення,
вони що там, взагалі не тестують продукт перед віддачею?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 08 тра, 2019 12:34
ну даа, ни то шо Лушый, тута все чики-пики: онлайн-обмен, счета налету открывают, кредитки, КБ, есть даже огрызок-пэй
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 08 тра, 2019 12:42
Re: Конкорд
Коллеги, посоветуйте джентельменский набор продуктов для ещё не клиента.
В первую очередь для покупки валюты.
Можно в л/с, если что
Спасибо
Додано: Сер 08 тра, 2019 12:49
Re: Конкорд
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 08 тра, 2019 13:03
Похоже, Лушый изменил адрес страницы ИБ. Без предупреждения. Ранее заходил с ноута по сохраненной в закладках ссылке. После неудачной попытки зашел через сайт, и таки да, адрес страницы другой -
А фаерфокс - не причем, хоть там, действительно, в последних версиях мрак ...
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