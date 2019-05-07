26.35
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 тра, 2019 14:20
Додано: Сер 08 тра, 2019 14:25
Алла муркоче 26,37.
ПреЗЕдент...наш слуга
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