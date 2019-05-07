26.35
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 тра, 2019 14:20
Додано: Сер 08 тра, 2019 14:25
Алла муркоче 26,37.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 08 тра, 2019 15:22
Re: Конкорд
Тазік готівкою уже 26.55, онлайн - 26.35 ... програмер пішов на каву
Додано: Сер 08 тра, 2019 15:33
Re: Конкорд
По-хорошему - не отрывая 5й точки. P2P, СЭП(в общем), Приват(в частности) - говорят, через СоСо обходят какие-то приватовские комиссии (не интересовался, не надо было).
Бегать с налом грустновато.
Смотрел, многие(все -?) карты с комиссом на вход. В т.ч. на P2P?
Думал, нужен расчётный...
Додано: Сер 08 тра, 2019 15:33
Гривна потрачена...спостерігаєм.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 08 тра, 2019 15:35
Re: Конкорд
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 08 тра, 2019 15:55
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