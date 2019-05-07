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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 660661662663

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 44
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
6
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
11
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 14:20

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Дають американця по 26,38.

А Тася?

26.35
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 14:25

  stas_rst написав:
  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Дають американця по 26,38.

А Тася?

26.35

Алла муркоче 26,37.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 15:22

Re: Конкорд

Тазік готівкою уже 26.55, онлайн - 26.35 ... програмер пішов на каву :)
stas_rst
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Повідомлень: 162
З нами з: 27.02.19
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Подякували: 20 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 15:33

Re: Конкорд

clientage написав:А гроши как заводить/выводить будете?


По-хорошему - не отрывая 5й точки. P2P, СЭП(в общем), Приват(в частности) - говорят, через СоСо обходят какие-то приватовские комиссии (не интересовался, не надо было).
Бегать с налом грустновато.

Смотрел, многие(все -?) карты с комиссом на вход. В т.ч. на P2P?
Думал, нужен расчётный...
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 15:33

  stas_rst написав:Тазік готівкою уже 26.55, онлайн - 26.35 ... програмер пішов на каву :)

Гривна потрачена...спостерігаєм.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 15:35

Re: Конкорд

  Alpha1251 написав:Думал, нужен расчётный...

Можна й так
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 15:55

  Квесторе_поверніться написав:
  stas_rst написав:Тазік готівкою уже 26.55, онлайн - 26.35 ... програмер пішов на каву :)

Гривна потрачена...спостерігаєм.

Тепер точно, просто релакс :) до першої декади червня ... а там знову прихід і думу думати :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:53

  Банк Конкорд написав:Да, действительно были такие ограничения введены.

А ограничения на количество операций в торговой сети есть? Начиная с пятой в сутки операции не проходят с получением СМС "Неуспішна операція. Зверніться до банку."
sola
 
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