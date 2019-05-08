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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 тра, 2019 06:19
andreyiskra написав: Квесторе_поверніться написав:
Дають американця по 26,38.
Той
Только почему-то оплату на Али посчитало по 26,80
карточный курс у КоКо всегда выше (завышеный), вам ещё повезло что не по 27+ как обычно
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