карточный курс у КоКо всегда выше (завышеный), вам ещё повезло что не по 27+ как обычно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 тра, 2019 06:19
Додано: Чет 09 тра, 2019 07:02
Думал, открыть их карту, в том числе аргументом был такой курс без комиссии за конвертацию, а получается их "без комиссии" - дороже, чем у других с комиссией.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Чет 09 тра, 2019 07:52
Надо было с доходной купить $ по 26,38 на дебетку в $ и с неё оплатить?
Додано: Чет 09 тра, 2019 08:26
Re: Конкорд
Це оптимально. Платити на іноплощадках у гривні при наявності онлайн-купівлі валюти і валютних карток - це розкіш
Додано: Чет 09 тра, 2019 08:30
Re: Конкорд
В цьому моменті таки уточню для себе: який же вони курс беруть для долара при купівлі за гривню на Алі ? Де і коли його видно ? При формуванні покупки, на сайті Алі чи уже по факту ?
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