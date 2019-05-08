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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 тра, 2019 06:19
andreyiskra написав: Квесторе_поверніться написав:
Дають американця по 26,38.
Той
Только почему-то оплату на Али посчитало по 26,80
карточный курс у КоКо всегда выше (завышеный), вам ещё повезло что не по 27+ как обычно
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Lost
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Додано: Чет 09 тра, 2019 07:02
Lost написав: andreyiskra написав: Квесторе_поверніться написав:
Дають американця по 26,38.
Той
Только почему-то оплату на Али посчитало по 26,80
карточный курс у КоКо всегда выше (завышеный), вам ещё повезло что не по 27+ как обычно
Думал, открыть их карту, в том числе аргументом был такой курс без комиссии за конвертацию, а получается их "без комиссии" - дороже, чем у других с комиссией.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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Додано: Чет 09 тра, 2019 07:52
Lost написав: andreyiskra написав: Квесторе_поверніться написав:
Дають американця по 26,38.
Той
Только почему-то оплату на Али посчитало по 26,80
карточный курс у КоКо всегда выше (завышеный), вам ещё повезло что не по 27+ как обычно
Надо было с доходной купить $ по 26,38 на дебетку в $ и с неё оплатить?
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andreyiskra
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Додано: Чет 09 тра, 2019 08:26
andreyiskra написав:Надо было с доходной купить $ по 26,38 на дебетку в $ и с неё оплатить?
Це оптимально. Платити на іноплощадках у гривні при наявності онлайн-купівлі валюти і валютних карток - це розкіш
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stas_rst
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Додано: Чет 09 тра, 2019 08:30
В цьому моменті таки уточню для себе: який же вони курс беруть для долара при купівлі за гривню на Алі ? Де і коли його видно ? При формуванні покупки, на сайті Алі чи уже по факту ?
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stas_rst
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Додано: Чет 09 тра, 2019 09:43
stas_rst написав:
В цьому моменті таки уточню для себе: який же вони курс беруть для долара при купівлі за гривню на Алі ? Де і коли його видно ? При формуванні покупки, на сайті Алі чи уже по факту ?
Даже если Вы будете видеть курс на момент покупки, это ничего не значит, так как Вы не знаете, какой будет курс через несколько дней в момент проводки. Предпочитаю сразу платить либо в долларах, либо в Евро - там я точно знаю, по чём их купил.
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reef
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Додано: Чет 09 тра, 2019 09:46
reef написав:
Даже если Вы будете видеть курс на момент покупки, это ничего не значит, так как Вы не знаете, какой будет курс через несколько дней
В Конкорде курс фиксируется на момент покупки. Поэтому какой там будет курс через несколько дней - совершенно не важно
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Vorlon
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Додано: Чет 09 тра, 2019 10:14
Vorlon написав: reef написав:
Даже если Вы будете видеть курс на момент покупки, это ничего не значит, так как Вы не знаете, какой будет курс через несколько дней
В Конкорде курс фиксируется на момент покупки. Поэтому какой там будет курс через несколько дней - совершенно не важно
так який саме курс ??? онлайн-продажу чи готівкового ?
і чому тоді вище користувач писав, що порахувало по 26.8 ???
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stas_rst
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Додано: Чет 09 тра, 2019 10:17
stas_rst написав:
так який саме курс ??? онлайн-продажу чи готівкового ?
і чому тоді вище користувач писав, що порахувало по 26.8 ???
Ни того, ни другого, а карточного! Он у них на сайте где-то был... Я давно ничего в валюте не плачу...
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Vorlon
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Додано: Чет 09 тра, 2019 11:08
вони цей курс з сайту прибрали, бо якщо ви цей курс побачите, вам не захочеться платити картами конкорда)
Коли був кешбек по алі, то цей курс хоч якось окупався, а тепер взагалі дуже дорого платити гривнєвими картками конкорда на закордонних сайтах.
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casper12
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