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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 661662663664

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 44
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
6
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
11
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 06:19

  andreyiskra написав:
  Квесторе_поверніться написав:Дають американця по 26,38.

Той
Только почему-то оплату на Али посчитало по 26,80

карточный курс у КоКо всегда выше (завышеный), вам ещё повезло что не по 27+ как обычно ;)
Lost
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 07:02

  Lost написав:
  andreyiskra написав:
  Квесторе_поверніться написав:Дають американця по 26,38.

Той
Только почему-то оплату на Али посчитало по 26,80

карточный курс у КоКо всегда выше (завышеный), вам ещё повезло что не по 27+ как обычно ;)

Думал, открыть их карту, в том числе аргументом был такой курс без комиссии за конвертацию, а получается их "без комиссии" - дороже, чем у других с комиссией.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 07:52

  Lost написав:
  andreyiskra написав:
  Квесторе_поверніться написав:Дають американця по 26,38.

Той
Только почему-то оплату на Али посчитало по 26,80

карточный курс у КоКо всегда выше (завышеный), вам ещё повезло что не по 27+ как обычно ;)

Надо было с доходной купить $ по 26,38 на дебетку в $ и с неё оплатить?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 08:26

Re: Конкорд

andreyiskra написав:Надо было с доходной купить $ по 26,38 на дебетку в $ и с неё оплатить?

Це оптимально. Платити на іноплощадках у гривні при наявності онлайн-купівлі валюти і валютних карток - це розкіш :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 08:30

Re: Конкорд

В цьому моменті таки уточню для себе: який же вони курс беруть для долара при купівлі за гривню на Алі ? Де і коли його видно ? При формуванні покупки, на сайті Алі чи уже по факту ?
stas_rst
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Повідомлень: 168
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 09:43

  stas_rst написав:В цьому моменті таки уточню для себе: який же вони курс беруть для долара при купівлі за гривню на Алі ? Де і коли його видно ? При формуванні покупки, на сайті Алі чи уже по факту ?

Даже если Вы будете видеть курс на момент покупки, это ничего не значит, так как Вы не знаете, какой будет курс через несколько дней в момент проводки. Предпочитаю сразу платить либо в долларах, либо в Евро - там я точно знаю, по чём их купил.
reef
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 09:46

  reef написав:Даже если Вы будете видеть курс на момент покупки, это ничего не значит, так как Вы не знаете, какой будет курс через несколько дней

В Конкорде курс фиксируется на момент покупки. Поэтому какой там будет курс через несколько дней - совершенно не важно ;-)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 10:14

  Vorlon написав:
  reef написав:Даже если Вы будете видеть курс на момент покупки, это ничего не значит, так как Вы не знаете, какой будет курс через несколько дней

В Конкорде курс фиксируется на момент покупки. Поэтому какой там будет курс через несколько дней - совершенно не важно ;-)

так який саме курс ??? онлайн-продажу чи готівкового ?
і чому тоді вище користувач писав, що порахувало по 26.8 ???
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 10:17

  stas_rst написав:так який саме курс ??? онлайн-продажу чи готівкового ?
і чому тоді вище користувач писав, що порахувало по 26.8 ???

Ни того, ни другого, а карточного! Он у них на сайте где-то был... Я давно ничего в валюте не плачу...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 11:08

вони цей курс з сайту прибрали, бо якщо ви цей курс побачите, вам не захочеться платити картами конкорда)
Коли був кешбек по алі, то цей курс хоч якось окупався, а тепер взагалі дуже дорого платити гривнєвими картками конкорда на закордонних сайтах.
casper12
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