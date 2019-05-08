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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 662663664665

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 44
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
6
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
11
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 11:16

Re: Конкорд

Коллеги, кто-нибудь пробовал привязать виртуальную карту Инджой к Тас2ю? У меня не получается, выдаёт ошибку.
И ещё вопрос. Можно ли получить как-то на эту карту кредитный лимит?
Andrew75
 
Повідомлень: 834
З нами з: 30.09.15
Подякував: 128 раз.
Подякували: 40 раз.
 
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  #<1 ... 662663664665
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