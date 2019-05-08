Коллеги, кто-нибудь пробовал привязать виртуальную карту Инджой к Тас2ю? У меня не получается, выдаёт ошибку.
И ещё вопрос. Можно ли получить как-то на эту карту кредитный лимит?
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Додано: Чет 09 тра, 2019 11:16
Re: Конкорд
Коллеги, кто-нибудь пробовал привязать виртуальную карту Инджой к Тас2ю? У меня не получается, выдаёт ошибку.
И ещё вопрос. Можно ли получить как-то на эту карту кредитный лимит?
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