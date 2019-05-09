Коллеги, кто-нибудь пробовал привязать виртуальную карту Инджой к Тас2ю? У меня не получается, выдаёт ошибку.
И ещё вопрос. Можно ли получить как-то на эту карту кредитный лимит?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 тра, 2019 11:16
Re: Конкорд
Коллеги, кто-нибудь пробовал привязать виртуальную карту Инджой к Тас2ю? У меня не получается, выдаёт ошибку.
И ещё вопрос. Можно ли получить как-то на эту карту кредитный лимит?
Додано: Чет 09 тра, 2019 18:58
Да. СМС с кодом приходит на телефон. Проблем не было. Подвязал доходную, дебетовую и виртуальную. Про кредитный лимит не в курсе.
Додано: Чет 09 тра, 2019 20:27
Уже тоже добавил. Видно, был временный глюк у Тас2ю.
Спасибо.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:33
Привет!
Для прогулок по тропинкам "Доходной" будет достаточно? Я правильно понимаю?
Планирую поездку в столицу, хочу заказать заранее, если это возможно. Чтобы по приезду сразу получить.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:37
"Доходные", обычно, есть мгновенки. Тут, главное, зацепиться, а когда уже клиент - можно по телефону заказывать карты. Они в тот же день появляются в Иконе, можно даже активировать. А физ. пластик забрать при следующей оказии.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:50
На айфоне карта голден дрим покаывается дважды, причем одна и та же - с тем же номером, остатком и пр. Возможно это связано с тем, что недавно прошёл год и обнулён кредитный лимит.
В веб версии - всё норм.
|