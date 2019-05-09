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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 662663664665

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 44
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
6
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
11
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 11:16

Re: Конкорд

Коллеги, кто-нибудь пробовал привязать виртуальную карту Инджой к Тас2ю? У меня не получается, выдаёт ошибку.
И ещё вопрос. Можно ли получить как-то на эту карту кредитный лимит?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 18:58

  Andrew75 написав:Коллеги, кто-нибудь пробовал привязать виртуальную карту Инджой к Тас2ю? У меня не получается, выдаёт ошибку.
И ещё вопрос. Можно ли получить как-то на эту карту кредитный лимит?


Да. СМС с кодом приходит на телефон. Проблем не было. Подвязал доходную, дебетовую и виртуальную. Про кредитный лимит не в курсе.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 20:27

  Kevin написав:
  Andrew75 написав:Коллеги, кто-нибудь пробовал привязать виртуальную карту Инджой к Тас2ю? У меня не получается, выдаёт ошибку.
И ещё вопрос. Можно ли получить как-то на эту карту кредитный лимит?


Да. СМС с кодом приходит на телефон. Проблем не было. Подвязал доходную, дебетовую и виртуальную. Про кредитный лимит не в курсе.

Уже тоже добавил. Видно, был временный глюк у Тас2ю.
Спасибо.
Andrew75
 
Повідомлень: 835
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:33

Привет!
Для прогулок по тропинкам "Доходной" будет достаточно? Я правильно понимаю?

Планирую поездку в столицу, хочу заказать заранее, если это возможно. Чтобы по приезду сразу получить.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:37

"Доходные", обычно, есть мгновенки. Тут, главное, зацепиться, а когда уже клиент - можно по телефону заказывать карты. Они в тот же день появляются в Иконе, можно даже активировать. А физ. пластик забрать при следующей оказии.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:50

На айфоне карта голден дрим покаывается дважды, причем одна и та же - с тем же номером, остатком и пр. Возможно это связано с тем, что недавно прошёл год и обнулён кредитный лимит.

В веб версии - всё норм.
Esq
 
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  #<1 ... 662663664665
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