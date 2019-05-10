Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:02

"Повторный скоринг" - это вообще дичь какая-то.

Нужно писать это им в "пожеланиях к развитию"

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин