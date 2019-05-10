RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 664665666667>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 44
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
6
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
11
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:19

  Игорь Алексеевич написав:Golden Dream, на сайте банка, спросили несколько вопросов о трудоустр. и прописке.

Прописка в Запорожье открывает широкие возможности :D
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2576
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:20

  Игорь Алексеевич написав:
  tarasum написав:
  Игорь Алексеевич написав:заказал кредитку на сайте. просил 20тыс.грн. перезвонили через 45мин. дали, как и просил - 20тыс.грн. :P

На офсайті чи іншому сайті? Інждой чи голден дрім? Дзвонили перевіряли?

Golden Dream, на сайте банка, спросили несколько вопросов о трудоустр. и прописке.

Ток помните, шо этот лимит дают ровно на 1год и через год его просто отменят, а вам прийдется повторно проходить скоринг... ну если не пропадёт желание :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28147
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2266 раз.
Подякували: 3260 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:32

  clientage написав:Ток помните, шо этот лимит дают ровно на 1год и через год его просто отменят, а вам прийдется повторно проходить скоринг... ну если не пропадёт желание :)

Это такая особенность банка для всех кредиток? Автопродление не предусмотрено?
Vorlon
 
Повідомлень: 6833
З нами з: 14.06.13
Подякував: 355 раз.
Подякували: 696 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:34

  Vorlon написав:
  clientage написав:Ток помните, шо этот лимит дают ровно на 1год и через год его просто отменят, а вам прийдется повторно проходить скоринг... ну если не пропадёт желание :)

Это такая особенность банка для всех кредиток? Автопродление не предусмотрено?

Я знаю 2..3 челов, у которых слетел лимит и они месяца 2 выясняли почему. Потом прозрели :) Зато теперь у них есть оч. удобная ГолдДриммм дебетка :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28147
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2266 раз.
Подякували: 3260 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:35

  clientage написав:Ток помните, шо этот лимит дают ровно на 1год и через год его просто отменят, а вам прийдется повторно проходить скоринг... ну если не пропадёт желание :)


Это только при заказе через сайт? Если заказать в отделении, то не отменят?
Kevin
 
Повідомлень: 174
З нами з: 24.09.16
Подякував: 13 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:00

  clientage написав:Я знаю 2..3 челов, у которых слетел лимит и они месяца 2 выясняли почему. Потом прозрели :) Зато теперь у них есть оч. удобная ГолдДриммм дебетка :)

Повторно не захотели скоринг проходить?
Vorlon
 
Повідомлень: 6833
З нами з: 14.06.13
Подякував: 355 раз.
Подякували: 696 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:01

  Vorlon написав:
  clientage написав:Я знаю 2..3 челов, у которых слетел лимит и они месяца 2 выясняли почему. Потом прозрели :) Зато теперь у них есть оч. удобная ГолдДриммм дебетка :)

Повторно не захотели скоринг проходить?

По разным причинам не захотели заморачиватся из-за лимита в 10..15К :P
Это ж не Таська
Хотя щас вот появились краткосрочные акции, може в них шото люди и находят
Востаннє редагувалось clientage в П'ят 10 тра, 2019 22:02, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28147
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2266 раз.
Подякували: 3260 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:02

"Повторный скоринг" - это вообще дичь какая-то.
Нужно писать это им в "пожеланиях к развитию"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8318
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6048 раз.
Подякували: 2330 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:04

  Kevin написав:
  clientage написав:Ток помните, шо этот лимит дают ровно на 1год и через год его просто отменят, а вам прийдется повторно проходить скоринг... ну если не пропадёт желание :)


Это только при заказе через сайт? Если заказать в отделении, то не отменят?

Мне вот кажется, шо это зависит он вашего менагера. Это именно ему нуна готовить пачку новых доков на вас :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28147
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2266 раз.
Подякували: 3260 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:23

666

Поздравляю, господа!!!
Вы только что закончили писать чертовски интересную страничку - 666
:twisted:
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2576
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 664665666667>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: KVV і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (6661)
10.05.2019 23:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.