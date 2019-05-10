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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:20
Игорь Алексеевич написав: tarasum написав: Игорь Алексеевич написав:
заказал кредитку на сайте. просил 20тыс.грн. перезвонили через 45мин. дали, как и просил - 20тыс.грн.
На офсайті чи іншому сайті? Інждой чи голден дрім? Дзвонили перевіряли?
Golden Dream, на сайте банка, спросили несколько вопросов о трудоустр. и прописке.
Ток помните, шо этот лимит дают ровно на 1год и через год его просто отменят, а вам прийдется повторно проходить скоринг... ну если не пропадёт желание
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:32
clientage написав:
Ток помните, шо этот лимит дают ровно на 1год и через год его просто отменят, а вам прийдется повторно проходить скоринг... ну если не пропадёт желание
Это такая особенность банка для всех кредиток? Автопродление не предусмотрено?
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Vorlon
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:34
Vorlon написав: clientage написав:
Ток помните, шо этот лимит дают ровно на 1год и через год его просто отменят, а вам прийдется повторно проходить скоринг... ну если не пропадёт желание
Это такая особенность банка для всех кредиток? Автопродление не предусмотрено?
Я знаю 2..3 челов, у которых слетел лимит и они месяца 2 выясняли почему. Потом прозрели
Зато теперь у них есть оч. удобная ГолдДриммм дебетка
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:35
clientage написав:
Ток помните, шо этот лимит дают ровно на 1год и через год его просто отменят, а вам прийдется повторно проходить скоринг... ну если не пропадёт желание
Это только при заказе через сайт? Если заказать в отделении, то не отменят?
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Kevin
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:00
clientage написав:
Я знаю 2..3 челов, у которых слетел лимит и они месяца 2 выясняли почему. Потом прозрели
Зато теперь у них есть оч. удобная ГолдДриммм дебетка
Повторно не захотели скоринг проходить?
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:01
Vorlon написав: clientage написав:
Я знаю 2..3 челов, у которых слетел лимит и они месяца 2 выясняли почему. Потом прозрели
Зато теперь у них есть оч. удобная ГолдДриммм дебетка
Повторно не захотели скоринг проходить?
По разным причинам не захотели заморачиватся из-за лимита в 10..15К
Это ж не Таська
Хотя щас вот появились краткосрочные акции, може в них шото люди и находят
Востаннє редагувалось clientage
в П'ят 10 тра, 2019 22:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:02
"Повторный скоринг" - это вообще дичь какая-то.
Нужно писать это им в "пожеланиях к развитию"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:04
Kevin написав: clientage написав:
Ток помните, шо этот лимит дают ровно на 1год и через год его просто отменят, а вам прийдется повторно проходить скоринг... ну если не пропадёт желание
Это только при заказе через сайт? Если заказать в отделении, то не отменят?
Мне вот кажется, шо это зависит он вашего менагера. Это именно ему нуна готовить пачку новых доков на вас
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:23
Поздравляю, господа!!!
Вы только что закончили писать чертовски интересную страничку - 666
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