При заказе в отделении мне даже не пояснили, что лимит на год. Возможно, я бы это смог узнать из договора, но я не удосужился. Кроме того, я по незнанию ещё приходил менять лимит через время (округлить в меньшую сторону) и мне непонятно было почему такая простая вещь идёт столь туго. И уже когда это всё было сделано, то мне сказали, что, мол, у нас же кредитный лимит только на год, а вам тут осталось всего ничего И тут я удивился сразу два раза: как на год? с хрена ли я сейчас тут мучаюсь тогда? Потому что это округление по сути было повторным скорингом, но без продления лимита.
Так что - да, теперь удобная дебетовая карта и, естественно, никаких повторных кредитных лимитов.