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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 664665666667

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 44
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
6
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
11
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:29

  Kevin написав:
  clientage написав:Ток помните, шо этот лимит дают ровно на 1год и через год его просто отменят, а вам прийдется повторно проходить скоринг... ну если не пропадёт желание :)


Это только при заказе через сайт? Если заказать в отделении, то не отменят?


При заказе в отделении мне даже не пояснили, что лимит на год. Возможно, я бы это смог узнать из договора, но я не удосужился. Кроме того, я по незнанию ещё приходил менять лимит через время (округлить в меньшую сторону) и мне непонятно было почему такая простая вещь идёт столь туго. И уже когда это всё было сделано, то мне сказали, что, мол, у нас же кредитный лимит только на год, а вам тут осталось всего ничего :) И тут я удивился сразу два раза: как на год? с хрена ли я сейчас тут мучаюсь тогда? Потому что это округление по сути было повторным скорингом, но без продления лимита.

Так что - да, теперь удобная дебетовая карта и, естественно, никаких повторных кредитных лимитов.
Esq
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:38

Re: Конкорд

Інждой чи голден дрім краща? Інждой тоже на рік кредліміт? Де більше наливають кредліміт?
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:40

  tarasum написав:Інждой чи голден дрім краща? Інждой тоже на рік кредліміт? Де більше наливають кредліміт?

на Дриме больше лимит гиппотетиШески. Вот была ахция с КБ15% на Али
А инДжой достаточно новая карта, мож там веселее наливают, есть каличный КБ на ПузатуХату. Берите его, через год нам расскажете :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 10:09

  clientage написав:
  tarasum написав:Інждой чи голден дрім краща? Інждой тоже на рік кредліміт? Де більше наливають кредліміт?

на Дриме больше лимит гиппотетиШески. Вот была ахция с КБ15% на Али
А инДжой достаточно новая карта, мож там веселее наливают, есть каличный КБ на ПузатуХату. Берите его, через год нам расскажете :)

Треба за 130 км за карткою у відділення,поки думаю. В планах відкрити інджой,кредитку або дебетку,маю візу голд дохідну,але не безконтактну. Банк подобається.
tarasum
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 12:35

  tarasum написав:
  clientage написав:
  tarasum написав:Інждой чи голден дрім краща? Інждой тоже на рік кредліміт? Де більше наливають кредліміт?

на Дриме больше лимит гиппотетиШески. Вот была ахция с КБ15% на Али
А инДжой достаточно новая карта, мож там веселее наливают, есть каличный КБ на ПузатуХату. Берите его, через год нам расскажете :)

Треба за 130 км за карткою у відділення,поки думаю. В планах відкрити інджой,кредитку або дебетку,маю візу голд дохідну,але не безконтактну. Банк подобається.

Мне чот показалось, шо на Дрим веселее наливают лимит. Мож просто привычнее менагерам эта карта. И Дрим точно есть мнгновенка с бесконтактом, т.е. мона ухитрится за 1..2ч утвердить кредлимит и получить карту. Вы ж уже клиент банка, звоните в своё отделение и договаривайтесь заранее по телепону :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 14:53

А какая уже разница - есть бесконтакт или нет? Карту в Gpay и вперёд :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 14:55

  Vorlon написав:А какая уже разница - есть бесконтакт или нет? Карту в Gpay и вперёд :D

Ну нуна за телепон с НФСи переплатить, а так наклеил чип на ноготь и всьоо :mrgreen:
10 пальцев -- 10 чипов мона наклеить и никаких Г-Пэев не нуна :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 15:06

Re: Конкорд

  clientage написав:...а так наклеил чип на ноготь и всьоо :mrgreen:
10 пальцев -- 10 чипов мона наклеить и никаких Г-Пэев не нуна :mrgreen:
Тока надо быть осторожнее, чтобы оплата прошла с нужной карты. И на средний палец надо прицепить основную карту :D
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 15:25

  MASolomko написав:
  clientage написав:...а так наклеил чип на ноготь и всьоо :mrgreen:
10 пальцев -- 10 чипов мона наклеить и никаких Г-Пэев не нуна :mrgreen:
Тока надо быть осторожнее, чтобы оплата прошла с нужной карты. И на средний палец надо прицепить основную карту :D

Ну да, нужна особая гимнастика для пальцев - нуна научится их четко, по одному вытягивать как мона дальше вперед. Може шото типа гамм придумать физиотерапевтам. Думаю просто факи и козу строить будет недостаточно для четкого срабатывания :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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