Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:29

Kevin написав: clientage написав: Ток помните, шо этот лимит дают ровно на 1год и через год его просто отменят, а вам прийдется повторно проходить скоринг... ну если не пропадёт желание Ток помните, шо этот лимит дают ровно на 1год и через год его просто отменят, а вам прийдется повторно проходить скоринг... ну если не пропадёт желание



Это только при заказе через сайт? Если заказать в отделении, то не отменят? Это только при заказе через сайт? Если заказать в отделении, то не отменят?

При заказе в отделении мне даже не пояснили, что лимит на год. Возможно, я бы это смог узнать из договора, но я не удосужился. Кроме того, я по незнанию ещё приходил менять лимит через время (округлить в меньшую сторону) и мне непонятно было почему такая простая вещь идёт столь туго. И уже когда это всё было сделано, то мне сказали, что, мол, у нас же кредитный лимит только на год, а вам тут осталось всего ничегоИ тут я удивился сразу два раза: как на год? с хрена ли я сейчас тут мучаюсь тогда? Потому что это округление по сути было повторным скорингом, но без продления лимита.Так что - да, теперь удобная дебетовая карта и, естественно, никаких повторных кредитных лимитов.