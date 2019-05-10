clientage написав:Ток помните, шо этот лимит дают ровно на 1год и через год его просто отменят, а вам прийдется повторно проходить скоринг... ну если не пропадёт желание
Это только при заказе через сайт? Если заказать в отделении, то не отменят?
При заказе в отделении мне даже не пояснили, что лимит на год. Возможно, я бы это смог узнать из договора, но я не удосужился. Кроме того, я по незнанию ещё приходил менять лимит через время (округлить в меньшую сторону) и мне непонятно было почему такая простая вещь идёт столь туго. И уже когда это всё было сделано, то мне сказали, что, мол, у нас же кредитный лимит только на год, а вам тут осталось всего ничего И тут я удивился сразу два раза: как на год? с хрена ли я сейчас тут мучаюсь тогда? Потому что это округление по сути было повторным скорингом, но без продления лимита.
Так что - да, теперь удобная дебетовая карта и, естественно, никаких повторных кредитных лимитов.
tarasum написав:Інждой чи голден дрім краща? Інждой тоже на рік кредліміт? Де більше наливають кредліміт?
на Дриме больше лимит гиппотетиШески. Вот была ахция с КБ15% на Али А инДжой достаточно новая карта, мож там веселее наливают, есть каличный КБ на ПузатуХату. Берите его, через год нам расскажете
Треба за 130 км за карткою у відділення,поки думаю. В планах відкрити інджой,кредитку або дебетку,маю візу голд дохідну,але не безконтактну. Банк подобається.
Мне чот показалось, шо на Дрим веселее наливают лимит. Мож просто привычнее менагерам эта карта. И Дрим точно есть мнгновенка с бесконтактом, т.е. мона ухитрится за 1..2ч утвердить кредлимит и получить карту. Вы ж уже клиент банка, звоните в своё отделение и договаривайтесь заранее по телепону
clientage написав:...а так наклеил чип на ноготь и всьоо 10 пальцев -- 10 чипов мона наклеить и никаких Г-Пэев не нуна
Тока надо быть осторожнее, чтобы оплата прошла с нужной карты. И на средний палец надо прицепить основную карту
Ну да, нужна особая гимнастика для пальцев - нуна научится их четко, по одному вытягивать как мона дальше вперед. Може шото типа гамм придумать физиотерапевтам. Думаю просто факи и козу строить будет недостаточно для четкого срабатывания