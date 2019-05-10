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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 665666667668

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 44
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
6
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
11
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 15:57

  MASolomko написав:Один раз всталял карту для оплату чипом и случайно прислонил кошелек с безконтактными картам к терминалу — оплата прошла через безконтакт)

Благо без неправильный пин операция не прошла.

ну даа, нуна карту держать в одной руке, а кошелёк с др. картами -- в другой
Пожалуй на колечко/браслетик с Г-Пэем я соглашусь. Но пока не готофф зашить е-ампулу у руку -- не люблю всепроникающего Большого брата 8)
... делайте хоть что-нибудь!
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  #<1 ... 665666667668
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