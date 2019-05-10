ну даа, нуна карту держать в одной руке, а кошелёк с др. картами -- в другой
Пожалуй на колечко/браслетик с Г-Пэем я соглашусь. Но пока не готофф зашить е-ампулу у руку -- не люблю всепроникающего Большого брата
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 тра, 2019 15:57
ну даа, нуна карту держать в одной руке, а кошелёк с др. картами -- в другой
Пожалуй на колечко/браслетик с Г-Пэем я соглашусь. Но пока не готофф зашить е-ампулу у руку -- не люблю всепроникающего Большого брата
... делайте хоть что-нибудь!
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