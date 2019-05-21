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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 666667668669

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 45
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
11
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 09:52

  Basilio2020 написав:підкажіть, а 160 акційних гривень за ГуглПей як і де можна побачити? може бути таке, що не нарахували?

а вы со сроками той акции знакомы?!? :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:55

Re: Конкорд

Basilio2020 написав:підкажіть, а 160 акційних гривень за ГуглПей як і де можна побачити? може бути таке, що не нарахували?
Акція закінчилась ще 15 квітня ніби то
stas_rst
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Повідомлень: 205
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  #<1 ... 666667668669
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