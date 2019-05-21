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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 тра, 2019 09:52
Basilio2020 написав:
підкажіть, а 160 акційних гривень за ГуглПей як і де можна побачити? може бути таке, що не нарахували?
а вы со сроками той акции знакомы?!?
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Додано: Сер 22 тра, 2019 11:55
Basilio2020 написав:підкажіть, а 160 акційних гривень за ГуглПей як і де можна побачити? може бути таке, що не нарахували?
Акція закінчилась ще 15 квітня ніби то
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