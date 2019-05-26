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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 тра, 2019 09:52
Basilio2020 написав:
підкажіть, а 160 акційних гривень за ГуглПей як і де можна побачити? може бути таке, що не нарахували?
а вы со сроками той акции знакомы?!?
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Додано: Сер 22 тра, 2019 11:55
Basilio2020 написав:підкажіть, а 160 акційних гривень за ГуглПей як і де можна побачити? може бути таке, що не нарахували?
Акція закінчилась ще 15 квітня ніби то
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Додано: Сер 22 тра, 2019 12:31
Lost написав: Basilio2020 написав:
підкажіть, а 160 акційних гривень за ГуглПей як і де можна побачити? може бути таке, що не нарахували?
а вы со сроками той акции знакомы?!?
саме так, я новий кліент та в мене 30.03 перша транзакція по InJoy, але в Макдональдсі, може "може акції не сумуються"...
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Додано: Сер 22 тра, 2019 12:34
Basilio2020 написав: Lost написав: Basilio2020 написав:
підкажіть, а 160 акційних гривень за ГуглПей як і де можна побачити? може бути таке, що не нарахували?
а вы со сроками той акции знакомы?!?
саме так, я новий кліент та в мене 30.03 перша транзакція по InJoy, але в Макдональдсі, може "може акції не сумуються"...
Коко проти шкідливої їжі
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Додано: Сер 22 тра, 2019 12:49
Платив через Гуголь/Епль пей?
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Додано: Сер 22 тра, 2019 12:57
Кочевник написав:
Платив через Гуголь/Епль пей?
так, Android'ом
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Basilio2020
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Додано: Пон 27 тра, 2019 11:41
Заезжал сегодня в отделение и краем уха услышал, что будут менять тарифы по Доходной: срежут кешбек и проценты на остаток. Срок 3-10 июня.
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dr_morgenstern
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Додано: Пон 27 тра, 2019 11:49
dr_morgenstern
И какая она тогда на фиг "Доходная"?
Востаннє редагувалось Vorlon
в Пон 27 тра, 2019 11:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 тра, 2019 11:50
dr_morgenstern написав:
Заезжал сегодня в отделение и краем уха услышал, что будут менять тарифы по Доходной: срежут кешбек и проценты на остаток. Срок 3-10 июня.
Да какой там кэшбек.
А за проценты обидно, но такова жизнь. Эти снизили, зато Приват по 3-месячным пополняемым поднял.
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