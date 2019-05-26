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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 667668669670>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 45
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
11
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 09:52

  Basilio2020 написав:підкажіть, а 160 акційних гривень за ГуглПей як і де можна побачити? може бути таке, що не нарахували?

а вы со сроками той акции знакомы?!? :wink:
Lost
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:55

Re: Конкорд

Basilio2020 написав:підкажіть, а 160 акційних гривень за ГуглПей як і де можна побачити? може бути таке, що не нарахували?
Акція закінчилась ще 15 квітня ніби то
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 12:31

  Lost написав:
  Basilio2020 написав:підкажіть, а 160 акційних гривень за ГуглПей як і де можна побачити? може бути таке, що не нарахували?

а вы со сроками той акции знакомы?!? :wink:


саме так, я новий кліент та в мене 30.03 перша транзакція по InJoy, але в Макдональдсі, може "може акції не сумуються"...
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 12:34

  Basilio2020 написав:
  Lost написав:
  Basilio2020 написав:підкажіть, а 160 акційних гривень за ГуглПей як і де можна побачити? може бути таке, що не нарахували?

а вы со сроками той акции знакомы?!? :wink:


саме так, я новий кліент та в мене 30.03 перша транзакція по InJoy, але в Макдональдсі, може "може акції не сумуються"...

Коко проти шкідливої їжі :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 12:44

  Кочевник написав:Коко проти шкідливої їжі :)

Біля ЗемКапа іншої немає :(
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 12:49

Re: Конкорд

Платив через Гуголь/Епль пей?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 12:57

  Кочевник написав:Платив через Гуголь/Епль пей?


так, Android'ом
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 11:41

Re: Конкорд

Заезжал сегодня в отделение и краем уха услышал, что будут менять тарифы по Доходной: срежут кешбек и проценты на остаток. Срок 3-10 июня.
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 11:49

dr_morgenstern
И какая она тогда на фиг "Доходная"? :twisted:
Востаннє редагувалось Vorlon в Пон 27 тра, 2019 11:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 11:50

  dr_morgenstern написав:Заезжал сегодня в отделение и краем уха услышал, что будут менять тарифы по Доходной: срежут кешбек и проценты на остаток. Срок 3-10 июня.

Да какой там кэшбек.
А за проценты обидно, но такова жизнь. Эти снизили, зато Приват по 3-месячным пополняемым поднял.
wig
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