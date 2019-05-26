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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 667668669670

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 45
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
11
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 11:56

  Vorlon написав:dr_morgenstern
И какая она тогда нафиг "Доходная"? :twisted:

Ну доходит потихоньку, чо там уж :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 12:24

  Vorlon написав:dr_morgenstern
И какая она тогда на фиг "Доходная"? :twisted:

А щас какая она нафиг доходная? если бы не гиперлуп кому она вообще нужна?
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