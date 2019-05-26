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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 тра, 2019 11:56
Vorlon написав:dr_morgenstern
И какая она тогда нафиг "Доходная"?
Ну доходит потихоньку, чо там уж
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 27 тра, 2019 12:24
Vorlon написав:dr_morgenstern
И какая она тогда на фиг "Доходная"?
А щас какая она нафиг доходная? если бы не гиперлуп кому она вообще нужна?
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