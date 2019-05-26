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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 тра, 2019 11:56
Vorlon написав:dr_morgenstern
И какая она тогда нафиг "Доходная"?
Ну доходит потихоньку, чо там уж
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 27 тра, 2019 12:24
Vorlon написав:dr_morgenstern
И какая она тогда на фиг "Доходная"?
А щас какая она нафиг доходная? если бы не гиперлуп кому она вообще нужна?
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Додано: Пон 27 тра, 2019 15:43
dr_morgenstern написав:
Заезжал сегодня в отделение и краем уха услышал, что будут менять тарифы по Доходной: срежут кешбек и проценты на остаток. Срок 3-10 июня.
Руки геть від кишмишу.
ПреЗЕдент...наш слуга
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Додано: Пон 27 тра, 2019 16:13
а по инжою уберут фастфуды, будет как доходная
тоже с 3.06
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Додано: Пон 27 тра, 2019 16:14
dr_morgenstern написав:
Заезжал сегодня в отделение и краем уха услышал, что будут менять тарифы по Доходной: срежут кешбек и проценты на остаток. Срок 3-10 июня.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 27 тра, 2019 16:18
Не верю,что Конкордушка так поступит с нами.
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lubarec
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Додано: Пон 27 тра, 2019 16:22
lubarec написав:
Не верю,что Конкордушка так поступит с нами.
Підем в Комсу під 11.
Ну і Шаромига і Фарс 17 і 15 тримають...поки.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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