Ну доходит потихоньку, чо там уж
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 тра, 2019 11:56
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 27 тра, 2019 12:24
А щас какая она нафиг доходная? если бы не гиперлуп кому она вообще нужна?
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Додано: Пон 27 тра, 2019 15:43
Руки геть від кишмишу.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 27 тра, 2019 16:14
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 27 тра, 2019 16:18
Re: Конкорд
Не верю,что Конкордушка так поступит с нами.
Додано: Пон 27 тра, 2019 16:22
Підем в Комсу під 11.
Ну і Шаромига і Фарс 17 і 15 тримають...поки.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 27 тра, 2019 17:46
Re: Конкорд
Комса это какой банк?
Додано: Пон 27 тра, 2019 18:14
Re: Конкорд
Открыл сегодня счёт ФОП в Конкорде, в заявлении/договоре номер счёта прописан в формате xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx (никогда такого не встречал, но на IBAN не похоже).
В отделении сказали - можно указывать при отправке первые 14 цифр счета (т.е. до точки), остальное - техническая информация об отделении.
Горячка (неуверенно) сказала, что указывать всё цифры как в договоре и с точками.
В общем, у кого есть практический опыт в этом вопросе? А то до утра (чтоб отправить тестовый СЭП), боюсь, совсем изведусь
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