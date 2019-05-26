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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 668669670671>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 45
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
11
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 11:56

  Vorlon написав:dr_morgenstern
И какая она тогда нафиг "Доходная"? :twisted:

Ну доходит потихоньку, чо там уж :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 12:24

  Vorlon написав:dr_morgenstern
И какая она тогда на фиг "Доходная"? :twisted:

А щас какая она нафиг доходная? если бы не гиперлуп кому она вообще нужна?
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 15:43

  dr_morgenstern написав:Заезжал сегодня в отделение и краем уха услышал, что будут менять тарифы по Доходной: срежут кешбек и проценты на остаток. Срок 3-10 июня.

Руки геть від кишмишу. :mrgreen:
ПреЗЕдент...наш слуга
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 16:13

а по инжою уберут фастфуды, будет как доходная
тоже с 3.06
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 16:14

  dr_morgenstern написав:Заезжал сегодня в отделение и краем уха услышал, что будут менять тарифы по Доходной: срежут кешбек и проценты на остаток. Срок 3-10 июня.

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 16:18

Re: Конкорд

Не верю,что Конкордушка так поступит с нами.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 16:22

  lubarec написав:Не верю,что Конкордушка так поступит с нами.

Підем в Комсу під 11.
Ну і Шаромига і Фарс 17 і 15 тримають...поки.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 17:18

Квесторе_поверніться Не хочется его бросать.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 17:46

Re: Конкорд

Комса это какой банк?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 18:14

Re: Конкорд

Открыл сегодня счёт ФОП в Конкорде, в заявлении/договоре номер счёта прописан в формате xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx (никогда такого не встречал, но на IBAN не похоже).

В отделении сказали - можно указывать при отправке первые 14 цифр счета (т.е. до точки), остальное - техническая информация об отделении.

Горячка (неуверенно) сказала, что указывать всё цифры как в договоре и с точками.

В общем, у кого есть практический опыт в этом вопросе? А то до утра (чтоб отправить тестовый СЭП), боюсь, совсем изведусь ;)
dr_morgenstern
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27.05.2019 19:35
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