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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 668669670671

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 45
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
11
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 18:14

Re: Конкорд

andreyiskra написав:Комса это какой банк?
Тазик. Таскомбанк. Комсомолец- Тигипко С.Л.
lel
 
Повідомлень: 2153
З нами з: 10.12.13
Подякував: 922 раз.
Подякували: 241 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 18:15

  lel написав:
andreyiskra написав:Комса это какой банк?
Тазик. Таскомбанк. Комсомолец- Тигипко С.Л.

а какой там продукт с 11%?
la9
 
Повідомлень: 1396
З нами з: 02.07.09
Подякував: 240 раз.
Подякували: 37 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 18:19

Re: Конкорд

la9 написав:
  lel написав:
andreyiskra написав:Комса это какой банк?
Тазик. Таскомбанк. Комсомолец- Тигипко С.Л.

а какой там продукт с 11%?
Ощадный рахунок
dr_morgenstern
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Повідомлень: 51
З нами з: 22.06.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 18:25

По Інжою поріжуть кешбек за фастфуд, введуть загальний під 1%
6.2.1. - за операціями розрахунків по картці в мережі закладів швидкого харчування з MCC 5814 5% (нараховується до 03.06.2019 р.)
6.2.2. За операціями в торгівельно-сервісній мережі [4] 1% (нараховується з 03.06.2019 р.)
Kara
 
Повідомлень: 26
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Подякував: 31 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 18:28

  dr_morgenstern написав:Ощадный рахунок

Спасибо, но это не карточный, такой не устраивает... Если порежут, придется искать карточный похожий. :(
la9
 
Повідомлень: 1396
З нами з: 02.07.09
Подякував: 240 раз.
Подякували: 37 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 18:35

  dr_morgenstern написав:Открыл сегодня счёт ФОП в Конкорде, в заявлении/договоре номер счёта прописан в формате xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx (никогда такого не встречал, но на IBAN не похоже).

перші 14 цифр викорустовуйте для сеп.
casper12
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Повідомлень: 954
З нами з: 24.12.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 143 раз.
 
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  #<1 ... 668669670671
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Конкорд (6706)
27.05.2019 19:35
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