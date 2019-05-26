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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 тра, 2019 18:14
andreyiskra написав:Комса это какой банк?
Тазик. Таскомбанк. Комсомолец- Тигипко С.Л.
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lel
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Додано: Пон 27 тра, 2019 18:15
lel написав:
andreyiskra написав:Комса это какой банк?
Тазик. Таскомбанк. Комсомолец- Тигипко С.Л.
а какой там продукт с 11%?
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la9
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Додано: Пон 27 тра, 2019 18:19
la9 написав: lel написав:
andreyiskra написав:Комса это какой банк?
Тазик. Таскомбанк. Комсомолец- Тигипко С.Л.
а какой там продукт с 11%?
Ощадный рахунок
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dr_morgenstern
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Додано: Пон 27 тра, 2019 18:25
По Інжою поріжуть кешбек за фастфуд, введуть загальний під 1%
6.2.1. - за операціями розрахунків по картці в мережі закладів швидкого харчування з MCC 5814 5% (нараховується до 03.06.2019 р.)
6.2.2. За операціями в торгівельно-сервісній мережі [4] 1% (нараховується з 03.06.2019 р.)
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Kara
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Додано: Пон 27 тра, 2019 18:28
dr_morgenstern написав:
Ощадный рахунок
Спасибо, но это не карточный, такой не устраивает... Если порежут, придется искать карточный похожий.
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la9
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Додано: Пон 27 тра, 2019 18:35
dr_morgenstern написав:
Открыл сегодня счёт ФОП в Конкорде, в заявлении/договоре номер счёта прописан в формате xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx (никогда такого не встречал, но на IBAN не похоже).
перші 14 цифр викорустовуйте для сеп.
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casper12
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