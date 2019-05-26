Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 тра, 2019 18:14
andreyiskra написав:Комса это какой банк?
Тазик. Таскомбанк. Комсомолец- Тигипко С.Л.
lel
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Додано: Пон 27 тра, 2019 18:15
lel написав: andreyiskra написав:Комса это какой банк?
Тазик. Таскомбанк. Комсомолец- Тигипко С.Л.
а какой там продукт с 11%?
la9
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Додано: Пон 27 тра, 2019 18:19
la9 написав: lel написав: andreyiskra написав:Комса это какой банк?
Тазик. Таскомбанк. Комсомолец- Тигипко С.Л.
а какой там продукт с 11%?
Ощадный рахунок
dr_morgenstern
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Додано: Пон 27 тра, 2019 18:25
По Інжою поріжуть кешбек за фастфуд, введуть загальний під 1%
6.2.1. - за операціями розрахунків по картці в мережі закладів швидкого харчування з MCC 5814 5% (нараховується до 03.06.2019 р.)
6.2.2. За операціями в торгівельно-сервісній мережі [4] 1% (нараховується з 03.06.2019 р.)
Kara
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Додано: Пон 27 тра, 2019 18:28
dr_morgenstern написав:
Ощадный рахунок
Спасибо, но это не карточный, такой не устраивает... Если порежут, придется искать карточный похожий.
la9
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Додано: Пон 27 тра, 2019 18:35
dr_morgenstern написав:
Открыл сегодня счёт ФОП в Конкорде, в заявлении/договоре номер счёта прописан в формате xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx (никогда такого не встречал, но на IBAN не похоже).
перші 14 цифр викорустовуйте для сеп.
casper12
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Додано: Пон 27 тра, 2019 19:25
Меняются тарифы по всем картам. Основное - с 10.06 - плата за конвертацию в 1%, а по Дриму еще - 11 % на остаток собственных, но платное снятие через банкоматы.
Только как-то хитро они сделали: новость от 10.05, в самой новости
https://concord.ua/ru/news/zmini-tarifi ... h-klientiv
сказано, что меняются с сегодняшнего дня, а в таблице по ссылке сказано, что с 10.06.
Чтоб никто не догадался (С)
Гайки все закручивают и закручивают
la9
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Додано: Пон 27 тра, 2019 19:30
la9 написав:
Меняются тарифы по всем картам. Основное - с 10.06 - плата за конвертацию в 1%, а по Дриму еще - 11 % на остаток собственных, но платное снятие через банкоматы.
Только как-то хитро они сделали: новость от 10.05, в самой новости
https://concord.ua/ru/news/zmini-tarifi ... h-klientiv
сказано, что меняются с сегодняшнего дня, а в таблице по ссылке сказано, что с 10.06.
Чтоб никто не догадался (С)
Гайки все закручивают и закручивают
Пляка стайл
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Форумчанин року
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Додано: Пон 27 тра, 2019 19:38
по валютній більше не буде 3% на зилишок?
тільки планував відкрити а тут таке...
конкордуШак?
greenozon
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Додано: Пон 27 тра, 2019 19:41
greenozon написав:
по валютній більше не буде 3% на зилишок?
тільки планував відкрити а тут таке...
конкордуШак?
это не меняется
https://concord.ua/uploads/redactor/5cebc44932491.pdf
п. 6.1
la9
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