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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 669670671672

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 45
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
11
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 19:46

  greenozon написав:по валютній більше не буде 3% на зилишок?
тільки планував відкрити а тут таке...

конкордуШак? :)

Це по Євро.
ПреЗЕдент...наш слуга
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 19:52

  la9 написав:
  greenozon написав:по валютній більше не буде 3% на зилишок?
тільки планував відкрити а тут таке...

конкордуШак? :)

это не меняется
https://concord.ua/uploads/redactor/5cebc44932491.pdf
п. 6.1



файно є

червоний колір я так розумію зміни по відношенню до попереднього документу

є цікавинки -


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  #<1 ... 669670671672
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