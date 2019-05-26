Це по Євро.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 тра, 2019 19:46
Це по Євро.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 27 тра, 2019 19:52
файно є
червоний колір я так розумію зміни по відношенню до попереднього документу
є цікавинки -
6.2.3. За операціями на користь ТОВ "МегаЛинк", ТОВ "Фрегат ТВ" (торгівельна марка Фрегат),
виконаних через СДО iCon25 [3]
20% (нараховується з 03.06.2019 р.)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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