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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 674675676677>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 45
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
11
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 19:31

ждите ближе к 23:00
Я так понимаю, седня еще будет последняя выплата с инДжоя за хавчик :wink:
зря мы тока уламывали на смену МСС повариху в нашей столовке :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 20:04

  clientage написав:ждите ближе к 23:00
Я так понимаю, седня еще будет последняя выплата с инДжоя за хавчик :wink:
зря мы тока уламывали на смену МСС повариху в нашей столовке :(

Максимка, джой.. как теперь харчеваться?
wig
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 20:07

  wig написав:
  clientage написав:ждите ближе к 23:00
Я так понимаю, седня еще будет последняя выплата с инДжоя за хавчик :wink:
зря мы тока уламывали на смену МСС повариху в нашей столовке :(

Максимка, джой.. как теперь харчеваться?

Сима еще осталась, вот думаем организоваться и поочереди одну карту юзать чуть ли не всем офисом :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 20:14

Re: Конкорд

  clientage написав:Сима
а Сіма, це де ?
stas_rst
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Повідомлень: 224
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 20:28

Re: Конкорд

  stas_rst написав:а Сіма, це де ?

Там специфика, карта платная, откат - фантиками. Экономическая целесообразность не для всех.
Ладно. Мож у Мони или Аллы в категориях июня выстрелит.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 20:29

  stas_rst написав:
  clientage написав:Сима
а Сіма, це де ?

УкрекСИМбанк. Ласкательно в простонародьи - Сима :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 20:32

  wig написав:
  stas_rst написав:а Сіма, це де ?

Там специфика, карта платная, откат - фантиками. Экономическая целесообразность не для всех.

Ну так до марта следующего года ещё остались у народа на руках в свое время почти бесплатно выпущенные платини и инфини. Вот clientage и пишет что народ смыкает ряды вокруг счастливцев их заполучивших и собирается юзать такие карты по очереди :). Правда недолго :( до следующей весны ;(.
Зы. А про фантики вы это зря - на поверку очень ликвидными эти бонусы оказались.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 20:47

Flamingo - дякую :)
варто виходити за замкнене коло Моно-Конкорд-ПриватБонус ... психологічно не можу зайти в кредит на В5, вона у мене для конвертації ЮСД з нульовим кредитом :)
тільки пару місяців тому обнулив УНІ ПБ і ліміт теж на нуль поставив !
Коли свої - якось спокійніше :)
Якщо у учасників гілки є поради по кешбеку "за свої" вище 1% по інших банках - прошу підказати. Поки відпустка - почитаю :)
Дякую!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 21:06

  stas_rst написав:психологічно не можу зайти в кредит на В5, вона у мене для конвертації ЮСД з нульовим кредитом :)
тільки пару місяців тому обнулив УНІ ПБ і ліміт теж на нуль поставив !
Коли свої - якось спокійніше :)

Вы мне напоминаете меня более десятилетней давности, когда я тоже использовал только "свои". Но потом случай помог мне изменить психологию и с 2008 в моей кредитной истории постоянно есть какая-то задолженность. На самом деле "жить в кредит", не только выгодно и удобно (я могу без проблем платить сейчас своими, но зачем - кредитка это по сути завуалированный доп. доход), но это ещё и дополнительная тренировка для мозгов (моей маме за 80 держится в тонусе в т. ч. за счёт кроссвордов - я за счёт кредиток :)). Помнить когда чем и зачем заплатить, а потом когда, как и откуда погасить - ну что за прекрасная гимнастика для ума :). Не агитирую вас. Наверное к этому надо прийти. Но надеюсь что у вас это впереди ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 21:36

вот гімнастіка для ума

http://prntscr.com/nvksej
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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