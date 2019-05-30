Додано: Чет 30 тра, 2019 21:06

stas_rst написав: психологічно не можу зайти в кредит на В5, вона у мене для конвертації ЮСД з нульовим кредитом

тільки пару місяців тому обнулив УНІ ПБ і ліміт теж на нуль поставив !

Коли свої - якось спокійніше

психологічно не можу зайти в кредит на В5, вона у мене для конвертації ЮСД з нульовим кредитомтільки пару місяців тому обнулив УНІ ПБ і ліміт теж на нуль поставив !Коли свої - якось спокійніше

Вы мне напоминаете меня более десятилетней давности, когда я тоже использовал только "свои". Но потом случай помог мне изменить психологию и с 2008 в моей кредитной истории постоянно есть какая-то задолженность. На самом деле "жить в кредит", не только выгодно и удобно (я могу без проблем платить сейчас своими, но зачем - кредитка это по сути завуалированный доп. доход), но это ещё и дополнительная тренировка для мозгов (моей маме за 80 держится в тонусе в т. ч. за счёт кроссвордов - я за счёт кредиток). Помнить когда чем и зачем заплатить, а потом когда, как и откуда погасить - ну что за прекрасная гимнастика для ума. Не агитирую вас. Наверное к этому надо прийти. Но надеюсь что у вас это впереди