ждите ближе к 23:00
Я так понимаю, седня еще будет последняя выплата с инДжоя за хавчик
зря мы тока уламывали на смену МСС повариху в нашей столовке
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 тра, 2019 19:31
ждите ближе к 23:00
Я так понимаю, седня еще будет последняя выплата с инДжоя за хавчик
зря мы тока уламывали на смену МСС повариху в нашей столовке
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 30 тра, 2019 20:04
Додано: Чет 30 тра, 2019 20:07
Сима еще осталась, вот думаем организоваться и поочереди одну карту юзать чуть ли не всем офисом
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 30 тра, 2019 20:14
Re: Конкорд
Додано: Чет 30 тра, 2019 20:28
Re: Конкорд
Додано: Чет 30 тра, 2019 20:29
Додано: Чет 30 тра, 2019 20:32
Ну так до марта следующего года ещё остались у народа на руках в свое время почти бесплатно выпущенные платини и инфини. Вот clientage и пишет что народ смыкает ряды вокруг счастливцев их заполучивших и собирается юзать такие карты по очереди . Правда недолго до следующей весны ;(.
Зы. А про фантики вы это зря - на поверку очень ликвидными эти бонусы оказались.
Додано: Чет 30 тра, 2019 20:47
Flamingo - дякую
варто виходити за замкнене коло Моно-Конкорд-ПриватБонус ... психологічно не можу зайти в кредит на В5, вона у мене для конвертації ЮСД з нульовим кредитом
тільки пару місяців тому обнулив УНІ ПБ і ліміт теж на нуль поставив !
Коли свої - якось спокійніше
Якщо у учасників гілки є поради по кешбеку "за свої" вище 1% по інших банках - прошу підказати. Поки відпустка - почитаю
Дякую!
Додано: Чет 30 тра, 2019 21:06
Вы мне напоминаете меня более десятилетней давности, когда я тоже использовал только "свои". Но потом случай помог мне изменить психологию и с 2008 в моей кредитной истории постоянно есть какая-то задолженность. На самом деле "жить в кредит", не только выгодно и удобно (я могу без проблем платить сейчас своими, но зачем - кредитка это по сути завуалированный доп. доход), но это ещё и дополнительная тренировка для мозгов (моей маме за 80 держится в тонусе в т. ч. за счёт кроссвордов - я за счёт кредиток ). Помнить когда чем и зачем заплатить, а потом когда, как и откуда погасить - ну что за прекрасная гимнастика для ума . Не агитирую вас. Наверное к этому надо прийти. Но надеюсь что у вас это впереди
Додано: Чет 30 тра, 2019 21:36
вот гімнастіка для ума
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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