Додано: Чет 30 тра, 2019 21:50

Flamingo написав: Наверное к этому надо прийти. Но надеюсь что у вас это впереди Наверное к этому надо прийти. Но надеюсь что у вас это впереди

я тільки від цього відійшов:) щомісяця я успішно поповнював ПБ УНІ, платив комуналку і всякі інші обов'язкові платежі ... жодного разу не вийшов за межі періоду за років 9 користування ...десь у лютому цього року набридло висіти в мінус 5К (веду програму для сімейного бюджету - ідеально при плануванні на щомісяць і довгі періоди) ...закинув 5К, обнулив заборгованість, обнулив через сайт ліміт і вуаляІсторія таки мала свій психологічний підтекст: наприкінці 2000-х я заліз у кредит ПБ під 36%, неодноразово попадав на комісії, потім погасив його за рахунок чи то Альфи чи щось схоже - вилетіло уже з пам'яті, потім цей рефінанс загасив за рахунок пільгової для мене кредитної спілки, потім довго гасив кредитну по фіксованому відсотку щомісяця ... потім ще був кредит на ноутбук і вирішення негативної історії по Привату через центральний офіс (більше 2К не давали).У 2010 вийшов з кредитів і до цього часу, за виключенням ПБ УНІ для комуналки (бо зручно в Приват24, а Моні ще не було), жодного кредиту не брав, - ні на авто, ні на квартиру, ні на ремонти.Якось так.Але можливо колись до цього прийду за принципом- не заради самого кредиту як засобу для життя, а чисто для тренуванняДякую ще раз за поради !!!