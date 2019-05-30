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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 674675676677

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 45
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
11
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 21:50

  Flamingo написав:Наверное к этому надо прийти. Но надеюсь что у вас это впереди ;)

я тільки від цього відійшов:) щомісяця я успішно поповнював ПБ УНІ, платив комуналку і всякі інші обов'язкові платежі ... жодного разу не вийшов за межі періоду за років 9 користування ...
десь у лютому цього року набридло висіти в мінус 5К (веду програму для сімейного бюджету - ідеально при плануванні на щомісяць і довгі періоди) ...
закинув 5К, обнулив заборгованість, обнулив через сайт ліміт і вуаля :)

Історія таки мала свій психологічний підтекст: наприкінці 2000-х я заліз у кредит ПБ під 36%, неодноразово попадав на комісії, потім погасив його за рахунок чи то Альфи чи щось схоже - вилетіло уже з пам'яті, потім цей рефінанс загасив за рахунок пільгової для мене кредитної спілки, потім довго гасив кредитну по фіксованому відсотку щомісяця ... потім ще був кредит на ноутбук і вирішення негативної історії по Привату через центральний офіс (більше 2К не давали).
У 2010 вийшов з кредитів і до цього часу, за виключенням ПБ УНІ для комуналки (бо зручно в Приват24, а Моні ще не було :) ), жодного кредиту не брав, - ні на авто, ні на квартиру, ні на ремонти.
Якось так.
Але можливо колись до цього прийду за принципом Flamingo - не заради самого кредиту як засобу для життя, а чисто для тренування :)
Дякую ще раз за поради !!!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 22:07

как умудриться с уни попадать регулярно на комиссии?
там же все просто, как сапог :)

да, а шо с %% по лудшему
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 22:14

  v57 написав:как умудриться с уни попадать регулярно на комиссии?
там же все просто, как сапог :)

прикинь, при усій простоті "сапога" інколи в житті бувають періоди, коли тупо нема грошей, щоб вчасно загасити кредит ... а сума була коло 10К по курсу 5.0 і вибрана під нуль :)
От такі "сапоги"
stas_rst
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Повідомлень: 224
З нами з: 27.02.19
Подякував: 46 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 22:29

пошло говно по трубам
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 22:41

  IMPRINTER написав:пошло говно по трубам

Ждём вторую серию.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 22:49

  Фантом написав:
  IMPRINTER написав:пошло говно по трубам

Ждём вторую серию.


ну ночная перестальтика у коня запускается не сразу
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IMPRINTER
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Повідомлень: 35995
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5721 раз.
 
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9
4
2
  #<1 ... 674675676677
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