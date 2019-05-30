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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 675676677678

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 45
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
11
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 08:23

Re: Конкорд

По доходным картам нет кэшбэка! У всех так?
postal-crazy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 08:28

  postal-crazy написав:По доходным картам нет кэшбэка! У всех так?

У всех. Нужно долбить поддержку.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 08:31

  Flamingo написав:
  stas_rst написав:психологічно не можу зайти в кредит на В5, вона у мене для конвертації ЮСД з нульовим кредитом :)
тільки пару місяців тому обнулив УНІ ПБ і ліміт теж на нуль поставив !
Коли свої - якось спокійніше :)

Вы мне напоминаете меня более десятилетней давности, когда я тоже использовал только "свои". Но потом случай помог мне изменить психологию и с 2008 в моей кредитной истории постоянно есть какая-то задолженность. На самом деле "жить в кредит", не только выгодно и удобно (я могу без проблем платить сейчас своими, но зачем - кредитка это по сути завуалированный доп. доход), но это ещё и дополнительная тренировка для мозгов (моей маме за 80 держится в тонусе в т. ч. за счёт кроссвордов - я за счёт кредиток :)). Помнить когда чем и зачем заплатить, а потом когда, как и откуда погасить - ну что за прекрасная гимнастика для ума :). Не агитирую вас. Наверное к этому надо прийти. Но надеюсь что у вас это впереди ;)

Иногда приходится пользоваться дебетками,например из-за "высокой кредитной нагрузки", или кредитной политики банка (я сомневаюсь, что например в Эксиме кто-то кроме зарплатников реально может получить кредитку)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 08:42

Re: Конкорд

23.30 - перерахування відсотків на поточний по Дохідній
По обороту поки глухо :(
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 08:56

  stas_rst написав:Flamingo - дякую :)
варто виходити за замкнене коло Моно-Конкорд-ПриватБонус ... психологічно не можу зайти в кредит на В5, вона у мене для конвертації ЮСД з нульовим кредитом :)
тільки пару місяців тому обнулив УНІ ПБ і ліміт теж на нуль поставив !
Коли свої - якось спокійніше :)
Якщо у учасників гілки є поради по кешбеку "за свої" вище 1% по інших банках - прошу підказати. Поки відпустка - почитаю :)
Дякую!

Так по Б5 1% чистыми за свои есть.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 08:59

Re: Конкорд

  Vorlon написав:Доходная - проценты, InJoy - оборот. Появилось ещё до полуночи...

По доходной % есть, а вот оборота нет. И судя по комментам выше, не у одного меня так. День только что начался, сегодня еще % по депо должны упасть.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:51

  stas_rst написав:
MASolomko написав:Платіжні картки з лінійки "Дохідна" вже не випускаються :'(
А у кого вона на руках віднедавна, як тепер з тарифами? Будуть діяти?

Добрый день,

Ваша карта будет действовать до конца ее срока.
Concord bank: concord.ua
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 11:09

Re: Конкорд

Вчера звонили моей жене, предлагали ВИП статус, она как-то растерялась, даже ничего толком не спросила.

Уважаемый представитель. Подскажите, что входит в ВИПобслуживание?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 11:13

  Фантом написав:Вчера звонили моей жене, предлагали ВИП статус, она как-то растерялась, даже ничего толком не спросила.

Уважаемый представитель. Подскажите, что входит в ВИПобслуживание?

Дорого у них :(
https://concord.ua/ru/page/private-banking
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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