stas_rst написав:психологічно не можу зайти в кредит на В5, вона у мене для конвертації ЮСД з нульовим кредитом тільки пару місяців тому обнулив УНІ ПБ і ліміт теж на нуль поставив ! Коли свої - якось спокійніше
Вы мне напоминаете меня более десятилетней давности, когда я тоже использовал только "свои". Но потом случай помог мне изменить психологию и с 2008 в моей кредитной истории постоянно есть какая-то задолженность. На самом деле "жить в кредит", не только выгодно и удобно (я могу без проблем платить сейчас своими, но зачем - кредитка это по сути завуалированный доп. доход), но это ещё и дополнительная тренировка для мозгов (моей маме за 80 держится в тонусе в т. ч. за счёт кроссвордов - я за счёт кредиток ). Помнить когда чем и зачем заплатить, а потом когда, как и откуда погасить - ну что за прекрасная гимнастика для ума . Не агитирую вас. Наверное к этому надо прийти. Но надеюсь что у вас это впереди
Иногда приходится пользоваться дебетками,например из-за "высокой кредитной нагрузки", или кредитной политики банка (я сомневаюсь, что например в Эксиме кто-то кроме зарплатников реально может получить кредитку)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
stas_rst написав:Flamingo - дякую варто виходити за замкнене коло Моно-Конкорд-ПриватБонус ... психологічно не можу зайти в кредит на В5, вона у мене для конвертації ЮСД з нульовим кредитом тільки пару місяців тому обнулив УНІ ПБ і ліміт теж на нуль поставив ! Коли свої - якось спокійніше Якщо у учасників гілки є поради по кешбеку "за свої" вище 1% по інших банках - прошу підказати. Поки відпустка - почитаю Дякую!