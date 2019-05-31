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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 677678679680

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 45
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
11
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 13:49

Re: Конкорд

Остались % по тратам доходной
andreyiskra
 
Повідомлень: 694
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 37 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 16:37

Re: Конкорд

Банк Конкорд , а что с cashback за траты по доходной, почему не выплатили до сих пор?!? :(
Lost
 
Повідомлень: 1340
З нами з: 07.02.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 82 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 16:40

  Lost написав:Банк Конкорд , а что с cashback за траты по доходной, почему не выплатили до сих пор?!? :(


семь детей - некогда ...
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IMPRINTER
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Повідомлень: 36004
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5722 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 16:47

  IMPRINTER написав:
  Lost написав:Банк Конкорд , а что с cashback за траты по доходной, почему не выплатили до сих пор?!? :(


семь детей - некогда ...
https://www.the-village.com.ua/village/ ... uyu-bankom

ух ты, удивлен ;)
PS: Артем не похож совсем, как будто не родной...
Lost
 
Повідомлень: 1340
З нами з: 07.02.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 82 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 16:55

Lost

у младшей (главной) Соседки тоже 6 детей ...
До речі, моя молодша сестра Олена – також багатодітна мама, у неї шестеро дітей.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в П'ят 31 тра, 2019 16:56, всього редагувалось 1 раз.
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IMPRINTER
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Повідомлень: 36004
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5722 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 16:56

IMPRINTER
что ж, до заката подождем ;)
Lost
 
Повідомлень: 1340
З нами з: 07.02.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 82 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 18:05

Re: Конкорд

Что-то мне кажется, не будет у нас кешбэка, как минимум до понедельника.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлень: 1684
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Подякували: 195 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 19:25

Після садочка їду в синагогу, а о 10 ранку я вже на роботі


А что Конкорд с 10 работает? Или на 10 ходят на работу только иудеи?
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8638
З нами з: 16.11.11
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 21:06

Re: Конкорд

Беру свои слова обратно. Налили по доходной. :D
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлень: 1684
З нами з: 18.05.16
Подякував: 240 раз.
Подякували: 195 раз.
 
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  #<1 ... 677678679680
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