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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 тра, 2019 13:49
Re: Конкорд
Остались % по тратам доходной
Додано: П'ят 31 тра, 2019 16:37
Re: Конкорд
Банк Конкорд , а что с cashback за траты по доходной, почему не выплатили до сих пор?!?
Додано: П'ят 31 тра, 2019 16:40
семь детей - некогда ...
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 16:47
ух ты, удивлен
PS: Артем не похож совсем, как будто не родной...
Додано: П'ят 31 тра, 2019 16:55
Lost
у младшей (главной) Соседки тоже 6 детей ...
До речі, моя молодша сестра Олена – також багатодітна мама, у неї шестеро дітей.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в П'ят 31 тра, 2019 16:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 18:05
Re: Конкорд
Что-то мне кажется, не будет у нас кешбэка, как минимум до понедельника.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 19:25
А что Конкорд с 10 работает? Или на 10 ходят на работу только иудеи?
Додано: П'ят 31 тра, 2019 21:06
Re: Конкорд
Беру свои слова обратно. Налили по доходной.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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