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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 678679680681

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 45
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
11
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 21:48

stas_rst СМС нет,а выписке есть.Проверяйте.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 23:19

Re: Конкорд

lubarec написав:stas_rst СМС нет,а выписке есть.Проверяйте.
О 22.20 дивився і додаток, і веб - не було
Прийшли о 23.33
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 09:26

  stas_rst написав:
  Flamingo написав:Наверное к этому надо прийти. Но надеюсь что у вас это впереди ;)

я тільки від цього відійшов:) щомісяця я успішно поповнював ПБ УНІ, платив комуналку і всякі інші обов'язкові платежі ... жодного разу не вийшов за межі періоду за років 9 користування ...
десь у лютому цього року набридло висіти в мінус 5К (веду програму для сімейного бюджету - ідеально при плануванні на щомісяць і довгі періоди) ...
закинув 5К, обнулив заборгованість, обнулив через сайт ліміт і вуаля :)

Історія таки мала свій психологічний підтекст: наприкінці 2000-х я заліз у кредит ПБ під 36%, неодноразово попадав на комісії, потім погасив його за рахунок чи то Альфи чи щось схоже - вилетіло уже з пам'яті, потім цей рефінанс загасив за рахунок пільгової для мене кредитної спілки, потім довго гасив кредитну по фіксованому відсотку щомісяця ... потім ще був кредит на ноутбук і вирішення негативної історії по Привату через центральний офіс (більше 2К не давали).
У 2010 вийшов з кредитів і до цього часу, за виключенням ПБ УНІ для комуналки (бо зручно в Приват24, а Моні ще не було :) ), жодного кредиту не брав, - ні на авто, ні на квартиру, ні на ремонти.
Якось так.
Але можливо колись до цього прийду за принципом Flamingo - не заради самого кредиту як засобу для життя, а чисто для тренування :)
Дякую ще раз за поради !!!

Вчера в столице общался с другом. Когда я ему показал 6 кредиток в бумажнике, не считая дебетовок (в т.ч. одной для снятия нала, мало ли!), он задал только один вопрос: "Зачем?!" И я не смог ему ответить... У него только одна карта - "Универсалка" Привата. Без кредлимита. И ему полностью хватает.

Каждому свое.
И возвращаясь к теме ветки. Принимайте в семью! Оформил себе наконец-то "Доходную" в гривне (кто сказал, что их уже не выпускают?) и "Инджой" в долларах (для валютообмена). Получил 31 мая обе. Сегодня сделал доступ в iCon25, так что я теперь полноценный "конкордовец" :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 10:16

Re: Конкорд

Искатель, оформили "Доходную" мгновенного выпуска или заказывали заранее?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 10:18

Мгновенки если завалялись в отделении, могут выдать несмотря ни на что.
wig
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 10:19

  Искатель написав:Зачем?!

Чтобы мозги развивать, как говорит наш коллега Flamingo! :D Для обычного человека 6 карт - это конечно избыток. Но я уже нескольких с успехом пересадил на "Большую пятёрку" - все довольны! После которой пользоваться Универсалкой примата просто тупо и глупо...

Если человек большой противник кредита как такового, то тогда уже Моно можно советовать.

В любом случае надо было ответить просто - если ему нравится переплачивать всегда и везде, то нет вопросов :!:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 11:10

Re: Конкорд

Искатель написав:
  stas_rst написав:
  Flamingo написав:Наверное к этому надо прийти. Но надеюсь что у вас это впереди ;)

я тільки від цього відійшов:) щомісяця я успішно поповнював ПБ УНІ, платив комуналку і всякі інші обов'язкові платежі ... жодного разу не вийшов за межі періоду за років 9 користування ...
десь у лютому цього року набридло висіти в мінус 5К (веду програму для сімейного бюджету - ідеально при плануванні на щомісяць і довгі періоди) ...
закинув 5К, обнулив заборгованість, обнулив через сайт ліміт і вуаля :)

Історія таки мала свій психологічний підтекст: наприкінці 2000-х я заліз у кредит ПБ під 36%, неодноразово попадав на комісії, потім погасив його за рахунок чи то Альфи чи щось схоже - вилетіло уже з пам'яті, потім цей рефінанс загасив за рахунок пільгової для мене кредитної спілки, потім довго гасив кредитну по фіксованому відсотку щомісяця ... потім ще був кредит на ноутбук і вирішення негативної історії по Привату через центральний офіс (більше 2К не давали).
У 2010 вийшов з кредитів і до цього часу, за виключенням ПБ УНІ для комуналки (бо зручно в Приват24, а Моні ще не було :) ), жодного кредиту не брав, - ні на авто, ні на квартиру, ні на ремонти.
Якось так.
Але можливо колись до цього прийду за принципом Flamingo - не заради самого кредиту як засобу для життя, а чисто для тренування :)
Дякую ще раз за поради !!!

Вчера в столице общался с другом. Когда я ему показал 6 кредиток в бумажнике, не считая дебетовок (в т.ч. одной для снятия нала, мало ли!), он задал только один вопрос: "Зачем?!" И я не смог ему ответить... У него только одна карта - "Универсалка" Привата. Без кредлимита. И ему полностью хватает.

Каждому свое.
И возвращаясь к теме ветки. Принимайте в семью! Оформил себе наконец-то "Доходную" в гривне (кто сказал, что их уже не выпускают?) и "Инджой" в долларах (для валютообмена). Получил 31 мая обе. Сегодня сделал доступ в iCon25, так что я теперь полноценный "конкордовец" :)
На Ярвалу робили? Вітаю
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 12:48

  Искатель написав:Вчера в столице общался с другом. Когда я ему показал 6 кредиток в бумажнике, не считая дебетовок (в т.ч. одной для снятия нала, мало ли!), он задал только один вопрос: "Зачем?!"

Тоже не понимаю - зачем таскать 6 кредиток ?
У меня в бумажнике - 1 кредитка и несколько дебеток.
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 12:55

Re: Конкорд

Мінімум дві кредитки треба. І дебетку, на випадок зняття грошей, бо є ще дикі місця ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 12:59

Одну-две кредитки - ещё могу понять.
Но шесть - нет.

Шесть кредиток - это удел тех, кто не дружит с симой
mustbe
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