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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 чер, 2019 14:10
MASolomko написав:
Искатель, оформили "Доходную" мгновенного выпуска или заказывали заранее?
Мгновенного выпуска.
На самом деле я перед этим (т.к. планировал поездку) звонил на горячую линию и как бы предварительно заказал... Но когда пришел в отделение и сел к менеджеру, на мой вопрос "А я заказывал... это играет роль?", получил краткий ответ: "Нет". И дальше оформление продолжилось, как будто я только что зашел.
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Искатель
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Додано: Нед 02 чер, 2019 14:11
Vorlon написав:
Для обычного человека 6 карт - это конечно избыток. Но я уже нескольких с успехом пересадил на "Большую пятёрку" - все довольны! После которой пользоваться Универсалкой примата просто тупо и глупо...
Если человек большой противник кредита как такового, то тогда уже Моно можно советовать.
В любом случае надо было ответить просто - если ему нравится переплачивать всегда и везде, то нет вопросов
У меня на Б5 - скромные 5к кредлимита, который я делю между Б5 и "Пудрой" жены. В итоге, они уходят так быстро, что кредитка по сути начинает работать в режиме дебетки.
Дайте мне 50к кредлимита на Б5 - и я уберу половину карт из кошелька. Но пока это только мечты.
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Додано: Нед 02 чер, 2019 14:13
mustbe написав:
Шесть кредиток - это удел тех, кто не дружит с симой
У меня 4 рабочих кредитки
Сима - удел тех, кто очень много тратит. Не для меня - никогда её не окуплю, тем более фантиками.
Востаннє редагувалось Vorlon
в Нед 02 чер, 2019 14:17, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 02 чер, 2019 14:13
stas_rst написав: Искатель написав:
Вчера в столице общался с другом. Когда я ему показал 6 кредиток в бумажнике, не считая дебетовок (в т.ч. одной для снятия нала, мало ли!), он задал только один вопрос: "Зачем?!" И я не смог ему ответить... У него только одна карта - "Универсалка" Привата. Без кредлимита. И ему полностью хватает.
Каждому свое.
И возвращаясь к теме ветки. Принимайте в семью! Оформил себе наконец-то "Доходную" в гривне (кто сказал, что их уже не выпускают?) и "Инджой" в долларах (для валютообмена). Получил 31 мая обе. Сегодня сделал доступ в iCon25, так что я теперь полноценный "конкордовец"
На Ярвалу робили? Вітаю
Да. Кстати, maps.me меня повела вообще не туда
Пришлось поспрашивать народ, а потом просто идти и рассматривать номера на домах...
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Искатель
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Додано: Нед 02 чер, 2019 14:15
Искатель написав: Vorlon написав:
Для обычного человека 6 карт - это конечно избыток. Но я уже нескольких с успехом пересадил на "Большую пятёрку" - все довольны! После которой пользоваться Универсалкой примата просто тупо и глупо...
Если человек большой противник кредита как такового, то тогда уже Моно можно советовать.
В любом случае надо было ответить просто - если ему нравится переплачивать всегда и везде, то нет вопросов
У меня на Б5 - скромные 5к кредлимита, который я делю между Б5 и "Пудрой" жены. В итоге, они уходят так быстро, что кредитка по сути начинает работать в режиме дебетки.
Дайте мне 50к кредлимита на Б5 - и я уберу половину карт из кошелька. Но пока это только мечты.
Кредлимит Б5 пополняется СЭПом с Конкорда или Альфы(10-14-17) в течение 20..30мин в опердень
Ну или в ТАС2Ю со Сбера на выходных оч. удобно, там 5К заныкать под 11% не очень то и обидно
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 02 чер, 2019 14:16
Искатель написав:
У меня на Б5 - скромные 5к кредлимита
Я понимаю. Но всё равно считаю, что советовать кредитку в качестве основной друзьям и коллегам можно только одну - Б5. И если у них одна универсалка, то нальют скорее всего хорошо
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Vorlon
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Додано: Нед 02 чер, 2019 14:17
Vorlon написав: mustbe написав:
Шесть кредиток - это удел тех, кто не дружит с симой
У меня 4 рабочих кредитки
Сима - удел тех, кто очень много тратит. Не для меня. Тем более фантики.
Симы у меня нет(( В свое время не оформил, а сейчас уже как бы и нет смысла.
Давайте посчитаем:
1) Универсалка Привата - на случай крупных(!) покупок. Там просто самый большой лимит. Ну и как резервная, в обычной жизни почти не пользуюсь. А, нет, еще кое-какие платежи, которых нет в Моно;
2,3) Б5 + Пудра жены - тут все понятно. Как писал выше, 5к лимита, тоска ((
4) кредитка Монобанка - чисто коммуналку платить (3 квартиры, включая всех наших пенсионеров).
5,6) Альфовские Максимум (понятно, зачем) + ЭКО-Максимум - 2% фантиками на все, что не вошло в остальные категории
7) Универсалка А-банка - для платежей по категориям.
Вроде все, семь, если точно
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Искатель
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Додано: Нед 02 чер, 2019 14:20
Искатель
А пункты 1 и 4 не совместить никак? У меня Моно в качестве запасной с 50к основного лимита и ещё 70к на рассрочки - даже не представляю, куда столько можно потратить в обычной жизни чтобы сразу, и чтобы основных кредиток не хватило...
Востаннє редагувалось Vorlon
в Нед 02 чер, 2019 14:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 02 чер, 2019 14:22
Vorlon написав:Искатель
А пункты 1 и 4 не совместить никак? У меня по Моно 50к и ещё рассрочки на 70к - даже не представляю, куда столько можно потратить в обычной жизни
Во-1, меня жаба давит платить Привату 1-3 грн за каждый платеж коммуналки. Пока было бесплатно, платил с Уни Привата, Моня лежала на полке. Сейчас набегает до полусотни комиса в месяц. Мелочь, но "зачем платить больше"?
Во-2, бывают случаи, когда за 1-2 платежа выбираю с Привата весь кредлимит. Вот например, сегодня был такой случай
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Искатель
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Додано: Нед 02 чер, 2019 14:23
Искатель написав:
4) кредитка Монобанка - чисто коммуналку платить (3 квартиры, включая всех наших пенсионеров)
А зачем её с собой таскать ?
Не, ну если симы нет - тогда вопрос снимается, понятно, что нужно таскать с собой весь зоопарк
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