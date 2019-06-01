Искатель написав:

Вчера в столице общался с другом. Когда я ему показал 6 кредиток в бумажнике, не считая дебетовок (в т.ч. одной для снятия нала, мало ли!), он задал только один вопрос: "Зачем?!" И я не смог ему ответить... У него только одна карта - "Универсалка" Привата. Без кредлимита. И ему полностью хватает.Каждому свое.И возвращаясь к теме ветки. Принимайте в семью! Оформил себе наконец-то "Доходную" в гривне (кто сказал, что их уже не выпускают?) и "Инджой" в долларах (для валютообмена). Получил 31 мая обе. Сегодня сделал доступ в iCon25, так что я теперь полноценный "конкордовец"