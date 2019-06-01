Искатель написав:4) кредитка Монобанка - чисто коммуналку платить (3 квартиры, включая всех наших пенсионеров)
А зачем её с собой таскать ?
Не, ну если симы нет - тогда вопрос снимается, понятно, что нужно таскать с собой весь зоопарк
Так я Моно и не таскаю Я ж сказал: в кошельке шесть (это без Мони) Я даже Б5 с собой сейчас не таскаю, т.к. лимит выбран уже давно, она пустая. Симы нет (( Вы ж в теме, знаете, что сейчас (в этом году) уже нет смысла с ней затеваться.
Vorlon написав:Искатель Я имел в виду вместо примата использовать Моно - не получится так?
Я в свое время (помню, писал на форуме) добровольно сделал Моне "обрезание" - снизил кредлимит со 100к до 20. Т.к. надеялся, что снизив общий кредлимит, подвигну ТАСю на увеличение лимита по Б5. Вот... жду.
mustbe написав:Одну-две кредитки - ещё могу понять. Но шесть - нет.
Шесть кредиток - это удел тех, кто не дружит с симой
чё это? Даже для тех у кого сима есть: 1. Сима - основная. 2. Котэ - для кино, цветов, животных, книг 3. Тазик - вика для коммуналки, пудра для красоты и шмоток 4. Барсук - для календаря кешбека 5. Алла - для развлечений 6. Идея - для онлайна
Hack-Stock написав:Даже для тех у кого сима есть: 1. Сима - основная. 2. Котэ - для кино, цветов, животных, книг 3. Тазик - вика для коммуналки, пудра для красоты и шмоток 4. Барсук - для календаря кешбека 5. Алла - для развлечений 6. Идея - для онлайна
А сколько даёт Пудра по Красоте и Алла по Развлечениям ? И можно чуть подробней про Календарь Кешбека ?
Таскать с собой карты для коммуналя и онлайна не вижу смысла
Vorlon написав:. Практически перестал встречать терминалы без NFC.
То вы давно у нас на набережной в Ашане не были . Я как раз вчера наблюдал картину как молодая пара выстояв длинную очередь так лихо перед кассиром телефончикои помахали, а та им "хеликоптер нихт"! Вот и пришлось им по сусекам четыре сотни нала искать. Неее, пока есть вероятность вот так вот пролететь мимо кассы я пока свой "сяоми" на что-то с NFC менять не готов. Зы. Кстати как тут писали если есть Сима то как раз трех карт и хватает - Сима для всего, Виика для всего где у симы нет или маленький кишмиш +одна карта для налички. Как раз в футляре смарта - три кармашки для карт и кошелёк можно не носить . Зыы. Карты для экзотических трат типа цветы можно взять с полки непосредственно перед тем как такую трату совершать
Hack-Stock написав:Даже для тех у кого сима есть: 1. Сима - основная. 2. Котэ - для кино, цветов, животных, книг 3. Тазик - вика для коммуналки, пудра для красоты и шмоток 4. Барсук - для календаря кешбека 5. Алла - для развлечений 6. Идея - для онлайна
А сколько даёт Пудра по Красоте и Алла по Развлечениям ? И можно чуть подробней про Календарь Кешбека ?
Таскать с собой карты для коммуналя и онлайна не вижу смысла