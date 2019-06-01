Искатель
Я имел в виду вместо примата использовать Моно - не получится так?
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Додано: Нед 02 чер, 2019 14:23
Искатель
Я имел в виду вместо примата использовать Моно - не получится так?
Додано: Нед 02 чер, 2019 14:24
Так я Моно и не таскаю Я ж сказал: в кошельке шесть (это без Мони) Я даже Б5 с собой сейчас не таскаю, т.к. лимит выбран уже давно, она пустая.
Симы нет (( Вы ж в теме, знаете, что сейчас (в этом году) уже нет смысла с ней затеваться.
Додано: Нед 02 чер, 2019 14:26
Додано: Нед 02 чер, 2019 14:29
Искатель
Ааа, точно - вспомнил! Только ИМХО надо было убить лимит в примате
Додано: Нед 02 чер, 2019 14:32
чё это?
Даже для тех у кого сима есть:
1. Сима - основная.
2. Котэ - для кино, цветов, животных, книг
3. Тазик - вика для коммуналки, пудра для красоты и шмоток
4. Барсук - для календаря кешбека
5. Алла - для развлечений
6. Идея - для онлайна
Додано: Нед 02 чер, 2019 14:57
А сколько даёт Пудра по Красоте и Алла по Развлечениям ?
И можно чуть подробней про Календарь Кешбека ?
Таскать с собой карты для коммуналя и онлайна не вижу смысла
Додано: Нед 02 чер, 2019 15:10
Додано: Нед 02 чер, 2019 15:16
То вы давно у нас на набережной в Ашане не были . Я как раз вчера наблюдал картину как молодая пара выстояв длинную очередь так лихо перед кассиром телефончикои помахали, а та им "хеликоптер нихт"! Вот и пришлось им по сусекам четыре сотни нала искать. Неее, пока есть вероятность вот так вот пролететь мимо кассы я пока свой "сяоми" на что-то с NFC менять не готов.
Зы. Кстати как тут писали если есть Сима то как раз трех карт и хватает - Сима для всего, Виика для всего где у симы нет или маленький кишмиш +одна карта для налички. Как раз в футляре смарта - три кармашки для карт и кошелёк можно не носить .
Зыы. Карты для экзотических трат типа цветы можно взять с полки непосредственно перед тем как такую трату совершать
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