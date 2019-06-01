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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 680681682683

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 45
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
11
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 14:23

Искатель
Я имел в виду вместо примата использовать Моно - не получится так?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 14:24

  mustbe написав:
  Искатель написав:4) кредитка Монобанка - чисто коммуналку платить (3 квартиры, включая всех наших пенсионеров)

А зачем её с собой таскать ?

Не, ну если симы нет - тогда вопрос снимается, понятно, что нужно таскать с собой весь зоопарк

Так я Моно и не таскаю :) Я ж сказал: в кошельке шесть (это без Мони) :) Я даже Б5 с собой сейчас не таскаю, т.к. лимит выбран уже давно, она пустая.
Симы нет (( Вы ж в теме, знаете, что сейчас (в этом году) уже нет смысла с ней затеваться.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 14:26

  Vorlon написав:Искатель
Я имел в виду вместо примата использовать Моно - не получится так?


Я в свое время (помню, писал на форуме) добровольно сделал Моне "обрезание" - снизил кредлимит со 100к до 20. Т.к. надеялся, что снизив общий кредлимит, подвигну ТАСю на увеличение лимита по Б5.
Вот... жду.
Искатель
 
Повідомлень: 2767
З нами з: 22.02.16
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Подякували: 824 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 14:29

Искатель
Ааа, точно - вспомнил! Только ИМХО надо было убить лимит в примате :?
Vorlon
 
Повідомлень: 6915
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 14:32

  mustbe написав:Одну-две кредитки - ещё могу понять.
Но шесть - нет.

Шесть кредиток - это удел тех, кто не дружит с симой

чё это?
Даже для тех у кого сима есть:
1. Сима - основная.
2. Котэ - для кино, цветов, животных, книг
3. Тазик - вика для коммуналки, пудра для красоты и шмоток
4. Барсук - для календаря кешбека
5. Алла - для развлечений
6. Идея - для онлайна
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 14:57

  Hack-Stock написав:Даже для тех у кого сима есть:
1. Сима - основная.
2. Котэ - для кино, цветов, животных, книг
3. Тазик - вика для коммуналки, пудра для красоты и шмоток
4. Барсук - для календаря кешбека
5. Алла - для развлечений
6. Идея - для онлайна

А сколько даёт Пудра по Красоте и Алла по Развлечениям ?
И можно чуть подробней про Календарь Кешбека ?

Таскать с собой карты для коммуналя и онлайна не вижу смысла
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 15:10

  mustbe написав:аскать с собой карты

С недавних пор таскать с собой любые карты (кроме тех, что для банкомата) при наличии смартфона с NFC уже не нужно. Практически перестал встречать терминалы без NFC.
Vorlon
 
Повідомлень: 6915
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 15:16

  Vorlon написав:. Практически перестал встречать терминалы без NFC.

То вы давно у нас на набережной в Ашане не были :). Я как раз вчера наблюдал картину как молодая пара выстояв длинную очередь так лихо перед кассиром телефончикои помахали, а та им "хеликоптер нихт"! Вот и пришлось им по сусекам четыре сотни нала искать. Неее, пока есть вероятность вот так вот пролететь мимо кассы я пока свой "сяоми" на что-то с NFC менять не готов.
Зы. Кстати как тут писали если есть Сима то как раз трех карт и хватает - Сима для всего, Виика для всего где у симы нет или маленький кишмиш +одна карта для налички. Как раз в футляре смарта - три кармашки для карт и кошелёк можно не носить :) .
Зыы. Карты для экзотических трат типа цветы можно взять с полки непосредственно перед тем как такую трату совершать
Flamingo
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  #<1 ... 680681682683
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