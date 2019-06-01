Додано: Нед 02 чер, 2019 15:16

Vorlon написав: . Практически перестал встречать терминалы без NFC. . Практически перестал встречать терминалы без NFC.

То вы давно у нас на набережной в Ашане не были. Я как раз вчера наблюдал картину как молодая пара выстояв длинную очередь так лихо перед кассиром телефончикои помахали, а та им "хеликоптер нихт"! Вот и пришлось им по сусекам четыре сотни нала искать. Неее, пока есть вероятность вот так вот пролететь мимо кассы я пока свой "сяоми" на что-то с NFC менять не готов.Зы. Кстати как тут писали если есть Сима то как раз трех карт и хватает - Сима для всего, Виика для всего где у симы нет или маленький кишмиш +одна карта для налички. Как раз в футляре смарта - три кармашки для карт и кошелёк можно не носитьЗыы. Карты для экзотических трат типа цветы можно взять с полки непосредственно перед тем как такую трату совершать