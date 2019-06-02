Flamingo написав:То вы давно у нас на набережной в Ашане не были . Я как раз вчера наблюдал картину как молодая пара выстояв длинную очередь так лихо перед кассиром телефончикои помахали, а та им "хеликоптер нихт"! Вот и пришлось им по сусекам четыре сотни нала искать. Неее, пока есть вероятность вот так вот пролететь мимо кассы я пока свой "сяоми" на что-то с NFC менять не готов.
"Кто понял жизнь, тот с Яблоком не дружит" У самого Сяоми, хватает, но... без NFC.
Кстати, а что, разве нет модели Сяоми с NFC? Я бы взял.
Flamingo написав:Зы. Кстати как тут писали если есть Сима то как раз трех карт и хватает - Сима для всего, Виика для всего где у симы нет или маленький кишмиш +одна карта для налички. Как раз в футляре смарта - три кармашки для карт и кошелёк можно не носить .
Зыы. Карты для экзотических трат типа цветы можно взять с полки непосредственно перед тем как такую трату совершать
Мне вообще по Викенду не дали кредлимита. Совсем. Я ее даже и не считал, в столе валяется. Использую чисто для валютообмена.