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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 681682683684

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 45
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
11
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 16:08

  Flamingo написав:То вы давно у нас на набережной в Ашане не были :). Я как раз вчера наблюдал картину как молодая пара выстояв длинную очередь так лихо перед кассиром телефончикои помахали, а та им "хеликоптер нихт"! Вот и пришлось им по сусекам четыре сотни нала искать. Неее, пока есть вероятность вот так вот пролететь мимо кассы я пока свой "сяоми" на что-то с NFC менять не готов.

"Кто понял жизнь, тот с Яблоком не дружит" :) У самого Сяоми, хватает, но... без NFC.
Кстати, а что, разве нет модели Сяоми с NFC? Я бы взял.

  Flamingo написав:Зы. Кстати как тут писали если есть Сима то как раз трех карт и хватает - Сима для всего, Виика для всего где у симы нет или маленький кишмиш +одна карта для налички. Как раз в футляре смарта - три кармашки для карт и кошелёк можно не носить :) .
Зыы. Карты для экзотических трат типа цветы можно взять с полки непосредственно перед тем как такую трату совершать

Мне вообще по Викенду не дали кредлимита. Совсем. Я ее даже и не считал, в столе валяется. Использую чисто для валютообмена.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 16:10

  Vorlon написав:Искатель
Ааа, точно - вспомнил! Только ИМХО надо было убить лимит в примате :?

Хорошая мыслЯ приходит опослЯ... И потом, я подумал: "Если что, в Моне можно попробовать назад вернуть. А в Моно такой фокус уже не пройдет".
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 16:53

Re: Конкорд

  Искатель написав:разве нет модели Сяоми с NFC?

Xiaomi Mi 9 ну й ще якісь з топових
  Искатель написав:кредитка Монобанка - чисто коммуналку платить (3 квартиры, включая всех наших пенсионеров).

А чим віка з еко не підходять, там ще й кишмиш? Чи вже тіліпонні номери пейхаба закінчились?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 00:09

  chipmunk написав:
  Искатель написав:разве нет модели Сяоми с NFC?

Xiaomi Mi 9 ну й ще якісь з топових

такой стоит 15к, лучше взять похожий за 6к, или самсунг из новой бюджетной линейки за 8к, или прошлогодний за 7к
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 00:38

  Vorlon написав:
  mustbe написав:аскать с собой карты

С недавних пор таскать с собой любые карты (кроме тех, что для банкомата) при наличии смартфона с NFC уже не нужно. Практически перестал встречать терминалы без NFC.

А как платить через гп картами фарса или идеи?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 06:06

  Bosstone написав:А как платить через гп картами фарса или идеи?

Никак - я ими не плачу...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 09:32

Re: Конкорд

Не приходят коды подтверждения при оплате СЭПом в Айкон25. Есть у кого-нибудь ещё такая проблема?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 09:36

Andrew75
В ветке Альфы сообщили, что есть проблема доставки СМС на стороне Киевстара.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 09:45

  Vorlon написав:Andrew75
В ветке Альфы сообщили, что есть проблема доставки СМС на стороне Киевстара.

А вот от Привата СМСки через КС нормально приходят :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 10:04

  clientage написав:
  Vorlon написав:Andrew75
В ветке Альфы сообщили, что есть проблема доставки СМС на стороне Киевстара.

А вот от Привата СМСки через КС нормально приходят :mrgreen:

Да вот уже и Айкон25 не работает.
Andrew75
 
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