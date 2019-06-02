Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 чер, 2019 16:08
Flamingo написав:
То вы давно у нас на набережной в Ашане не были
. Я как раз вчера наблюдал картину как молодая пара выстояв длинную очередь так лихо перед кассиром телефончикои помахали, а та им "хеликоптер нихт"! Вот и пришлось им по сусекам четыре сотни нала искать. Неее, пока есть вероятность вот так вот пролететь мимо кассы я пока свой "сяоми" на что-то с NFC менять не готов.
"Кто понял жизнь, тот с Яблоком не дружит"
У самого Сяоми, хватает, но... без NFC.
Кстати, а что, разве нет модели Сяоми с NFC? Я бы взял.
Flamingo написав:
Зы. Кстати как тут писали если есть Сима то как раз трех карт и хватает - Сима для всего, Виика для всего где у симы нет или маленький кишмиш +одна карта для налички. Как раз в футляре смарта - три кармашки для карт и кошелёк можно не носить
.
Зыы. Карты для экзотических трат типа цветы можно взять с полки непосредственно перед тем как такую трату совершать
Мне вообще по Викенду не дали кредлимита. Совсем. Я ее даже и не считал, в столе валяется. Использую чисто для валютообмена.
Искатель
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Додано: Нед 02 чер, 2019 16:10
Vorlon написав: Искатель
Ааа, точно - вспомнил! Только ИМХО надо было убить лимит в примате
Хорошая мыслЯ приходит опослЯ... И потом, я подумал: "Если что, в Моне можно попробовать назад вернуть. А в Моно такой фокус уже не пройдет".
Искатель
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Додано: Нед 02 чер, 2019 16:53
Искатель написав:
разве нет модели Сяоми с NFC?
Xiaomi Mi 9 ну й ще якісь з топових
Искатель написав:
кредитка Монобанка - чисто коммуналку платить (3 квартиры, включая всех наших пенсионеров).
А чим віка з еко не підходять, там ще й кишмиш? Чи вже тіліпонні номери пейхаба закінчились?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Пон 03 чер, 2019 00:09
chipmunk написав: Искатель написав:
разве нет модели Сяоми с NFC?
Xiaomi Mi 9 ну й ще якісь з топових
такой
стоит 15к, лучше взять
похожий
за 6к, или самсунг из
новой
бюджетной линейки за 8к, или
прошлогодний
за 7к
Bosstone
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Додано: Пон 03 чер, 2019 00:38
Vorlon написав: mustbe написав:
аскать с собой карты
С недавних пор таскать с собой любые карты (кроме тех, что для банкомата) при наличии смартфона с NFC уже не нужно. Практически перестал встречать терминалы без NFC.
А как платить через гп картами фарса или идеи?
Bosstone
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Додано: Пон 03 чер, 2019 06:06
Bosstone написав:
А как платить через гп картами фарса или идеи?
Никак - я ими не плачу...
Vorlon
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Додано: Пон 03 чер, 2019 09:32
Не приходят коды подтверждения при оплате СЭПом в Айкон25. Есть у кого-нибудь ещё такая проблема?
Andrew75
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Додано: Пон 03 чер, 2019 09:36
Andrew75 В ветке Альфы сообщили, что есть проблема доставки СМС на стороне Киевстара.
Vorlon
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Додано: Пон 03 чер, 2019 09:45
Vorlon написав: Andrew75
В ветке Альфы сообщили, что есть проблема доставки СМС на стороне Киевстара.
А вот от Привата СМСки через КС нормально приходят
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Пон 03 чер, 2019 10:04
clientage написав: Vorlon написав: Andrew75
В ветке Альфы сообщили, что есть проблема доставки СМС на стороне Киевстара.
А вот от Привата СМСки через КС нормально приходят
Да вот уже и Айкон25 не работает.
Andrew75
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