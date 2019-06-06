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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 684685686687

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 46
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
12
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 09:52

Rebel Широко рекламируются.
Например, ай-бокс.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 09:58

  Искатель написав:Правильно ли я понял, что курсы онлайн-обмена и курсы в кассе - абсолютно идентичны?

как правило да, но вчера на сайте поменяли, а в обмене ешо слил чуток па 26,85, во общем надо заходить и самому проверять.
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 14:31

wig Я в ньому і вирішив провести тест: притулив картку до безконтактного рідера, і на наступному кроці вимагають ввести номер телефону. От тому і прийшов сюди спитати як бути.
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 14:48

  Rebel написав:wig Я в ньому і вирішив провести тест: притулив картку до безконтактного рідера, і на наступному кроці вимагають ввести номер телефону. От тому і прийшов сюди спитати як бути.

Я набираю в строке поиска Конкорд, выбираю иконку "Банк Конкорд", набираю номер карты (оно предлагает и приложить, но я не пробовал). Дальше - сую купюры. Номер тф не спрашивает.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 18:34

  wig написав:
  Rebel написав:wig Я в ньому і вирішив провести тест: притулив картку до безконтактного рідера, і на наступному кроці вимагають ввести номер телефону. От тому і прийшов сюди спитати як бути.

Я набираю в строке поиска Конкорд, выбираю иконку "Банк Конкорд", набираю номер карты (оно предлагает и приложить, но я не пробовал). Дальше - сую купюры. Номер тф не спрашивает.

А точно Айбокс, не Изя?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 20:36

Да.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 21:40

Re: Конкорд

А подскажите плз что интересного есть в этой банке?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 21:54

  maxim2014 написав:А подскажите плз что интересного есть в этой банке?


самый интересный тут Аполлоныч
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 23:08

  IMPRINTER написав:самый интересный тут Аполлоныч

А для новачків, хто це ?
Kara
 
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