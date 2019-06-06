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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 чер, 2019 09:52
Rebel Широко рекламируются.
Например, ай-бокс.
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wig
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Додано: Чет 06 чер, 2019 09:58
Искатель написав:
Правильно ли я понял, что курсы онлайн-обмена и курсы в кассе - абсолютно идентичны?
как правило да, но вчера на сайте поменяли, а в обмене ешо слил чуток па 26,85, во общем надо заходить и самому проверять.
а шо делать?
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чик
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Додано: Чет 06 чер, 2019 14:31
wig Я в ньому і вирішив провести тест: притулив картку до безконтактного рідера, і на наступному кроці вимагають ввести номер телефону. От тому і прийшов сюди спитати як бути.
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Rebel
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Додано: Чет 06 чер, 2019 14:48
Rebel написав:wig
Я в ньому і вирішив провести тест: притулив картку до безконтактного рідера, і на наступному кроці вимагають ввести номер телефону. От тому і прийшов сюди спитати як бути.
Я набираю в строке поиска Конкорд, выбираю иконку "Банк Конкорд", набираю номер карты (оно предлагает и приложить, но я не пробовал). Дальше - сую купюры. Номер тф не спрашивает.
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wig
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Додано: Чет 06 чер, 2019 18:34
wig написав: Rebel написав:wig
Я в ньому і вирішив провести тест: притулив картку до безконтактного рідера, і на наступному кроці вимагають ввести номер телефону. От тому і прийшов сюди спитати як бути.
Я набираю в строке поиска Конкорд, выбираю иконку "Банк Конкорд", набираю номер карты (оно предлагает и приложить, но я не пробовал). Дальше - сую купюры. Номер тф не спрашивает.
А точно Айбокс, не Изя?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Чет 06 чер, 2019 20:36
Да.
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wig
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Додано: Чет 06 чер, 2019 21:40
А подскажите плз что интересного есть в этой банке?
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maxim2014
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Додано: Чет 06 чер, 2019 21:54
maxim2014 написав:
А подскажите плз что интересного есть в этой банке?
самый интересный тут Аполлоныч
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IMPRINTER
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Додано: Чет 06 чер, 2019 23:08
IMPRINTER написав:
самый интересный тут Аполлоныч
А для новачків, хто це ?
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Kara
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